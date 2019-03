Leklērs izcīna savu pirmo "pole position" pie "Ferrari" stūres

Pašlaik 21 gadu vecais Leklērs ir pirmais Monako pilots, kurš F-1 sacīkstes sāks no pirmās pozīcijas. Kopumā 999 F-1 sacensībās 99 piloti tikuši pie "pole position".

Leklērs Bahreinas trasi veica vienā minūtē un 27,866 sekundēs, par 0,294 sekundēm pārspējot savu pieredzējušo komandas biedru Sebastjanu Fetelu no Vācijas.

No otrās rindas startēs abi "Mercedes" piloti Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas un pirmā posma uzvarētājs Valteri Botass no Somijas. Viņi Leklēram zaudēja 0,324 un 0,390 sekundes.

Tikmēr no piektās vietas sacensības sāks nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" vienības, bet viņam blakus startēs dānis Kevins Magnusens no "Haas" vienības.

Pirms tam norisinājās treniņbraucienu trešā sesija, kurā ātrākais bija Leklērs, atstādams aiz sevis Fetelu un abus "Mercedes" braucējus. Piektdien pirmajās divās sesijā ātrākie bija Leklērs un Fetels.

Bahreinas posmā "Ferrari" braucēji šķietami atguvuši ātrumu, jo viņi bija pārāki pār visiem jau pirmssezonas testos. Leklēram šīs ir tikai otrās sacīkstes pie "Ferrari" stūres.

Bahreinas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien.

Pirms divām nedēļām Austrālijā, kur notika sezonas pirmais posms, uzvarēja Botass, kurš aiz sevis atstāja Hamiltonu un Verstapenu, kamēr uzreiz aiz goda pjedestāla palika Fetels un Leklērs.