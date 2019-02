Ilggadējā Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere un Rīgas domes deputāte Anete Jēkabsone-Žogota dalījusies ar video sižetu, kuram pievienojusi skarbu komentāru.

Latvijas sieviešu basketbola leģenda uzskata, ka nav nepieciešams lēkt pāri pārējās Eiropas tendencēm un ir kategoriski pret šai idejai. Anete atzinīgi novērtējusi Latvijas sieviešu izlases līdzšinējos panākumu, kuri sasniegti bez naturalizētu spēlētāju palīdzības. Izcilā snaipere saskata, ka naturalizācijas solis ir traucēšana attīstīties pašmāju spēlētājam, bet Pedijas motivācija varētu tāda, lai iegūtu Eiropas valsts pasi un mūsu kontinenta klubos netiktu pieskaitīta leģionāriem, ka būtu nozīmīgs palīgs jaunas darbavietas meklējumos. Beigās gan Anete piebilst, ka viņa necenšas nostāties pret treneri Zībartu vai LBS, bet tikai pauž savu viedokli.

Jēkabsones-Žogotas pilns ieraksts sociālajā tīklā "Facebook":

"Es personīgi esmu pilnīgi pret to, lai Latvijas izlasē būtu naturalizēta spēlētāja. Sieviešu izlase līdz šim vienmēr ir tikusi galā ar paša spēkiem un atšķīrusies tieši ar to, ka spējam ar pašmāju meitenēm panākt arī augstus rezultātus.

Amerikāņu spēlētāju mērķis ir iegūt Eiropas pasi, lai apietu amerikāņu leģionāru ierobežojumu Eiropas klubos (2speletājas), tāda ir lielāko daļu naturalizēto spēlētāju motivācija -

izlase tikai ķeksīša pēc, lai turētos pie Eiropas pases. Ar šādiem lēmumiem mēs liedzam attīstīties savām spēlētājam konkrētajā pozīcijā. Latvijai nav jāseko citu valstu piemeram un nav jāaizraujas ar naturalizāciju. Jābūt patstāvīgiem un jāizcīna rezultati ar tādiem resursiem, kādi tie ir. Tad tā uzvaras garša ir pavisam cita! Tas tikai parāda to, cik mēs varam būt stipri bez papildu spēkiem.

Es esmu pret šādiem vienas dienas latviešiem. Ja ir ģimenes saites tas ir citādāk, bet, ja tikai, lai aizpildītu robu konkrētā pozīcijā, tad esmu kategoriski pret. Tā nav mana nostāja pret Mārtiņu vai LBS, tikai izsaku savu viedokli."

Anetes viedoklim "Facebook" lapā, uzspiežot "patīk" piekrituši vēl daudzi ar Latvijas basketbolu saistīti cilvēki, tostarp vīriešu izlases kapteinis Jānis Blūms, ilggadējais valstsvienības spēlētājs Kristaps Janičenoks, kā arī kādreizējās sieviešu izlases saspēles vadītājas Ilze Ieviņa-Moče, Ilze Ose-Hlebovicka un Anda Eibele, fiziskās sagatavotības treneris, kādreizējais olimpietis Viktors Lācis un basketbola funkcionārs Edgars Jaunups.

Ne mazāk skarbi par Mārtiņa Zībarta un LBS ideju izsakās vēl viena kādreizējā Latvijas sieviešu basketbola izlases un "TTT Rīga" spēlētāja, tagadējā Latvijas Radio sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska.

Viņa šobrīd Latvijas sieviešu basketbolā notiekošo apzīmē kā pediādi, norādot, ka liela daļa Latvijas basketbola spēlētāju, treneru un sabiedrības ir pret šādu rīcību. Uļjanas Semjonovas cīņu biedre norāda, ka Latvijas sieviešu basketbola vēsture ir ierakstīta ar zelta burtiem un aicina pie tā pieturēties arī turpmāk.

Kresas-Katkovskas "Facebook" publicētais viedoklis:

"Latvijas bijušās basketbolistes, valstvienības ilggadējās kapteines, kā arī treneri ir sašutuši par gaidāmo pediādi jeb izlases galvenā trenera Mārtiņa Zībarta vēlmi ieteikt naturalizēt par īpašiem nopelniem basketbolisti Pediju! Sieviešu basketbola vēsture ar zelta burtiem ierakstīta un iesaku arī turpmāk tikt galā ar pašu spēkiem!"

Padara labākas citas spēlētājas

Jauns.lv jau ziņoja, ka pašlaik 30 gadus vecā Pedija "TTT Rīga" sastāvā spēlē otro sezonu, būdama viena no komandas līderēm, bet jau iepriekš izskanējušas runas, ka viņa varētu pieteikties Latvijas pilsonībai.

Arī Zībarts esot dzirdējis par šādu informāciju, turklāt viņš sacīja, ka šīs baumas esot pamatotas. "Pedija padara labākas visas pārējās spēlētājas. Viņa ir spēlētāja, kura nevelk deķīti uz savu pusi, bet gan dalās un padara labākas visas spēlētājas, kuras ir apkārt," raidījumā pauda Zībarts.

Vēstule Saeimai par pilsonības piešķiršanu gan vēl neesot uzrakstīta, taču Zībarts to noteikti parakstītu.

Zībarts apstiprināja, ka šobrīd tiekot strādāts pie tā, lai Pedija iegūtu Latvijas pilsonību.

Pedija šosezon Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas turnīrā vidēji mačā izcēlusies ar 16,2 punktiem, 5,4 rezultatīvām piespēlēm un 4,8 atlēkušajām bumbām.

Atbalsta LBS un LOK

"Divas sezonas spēlējot Latvijas komandā "TTT Rīga", man izveidojušās labas attiecības ar spēlētājām un galveno treneri Zībartu. Mani ļoti iespaido viņu motivācija spēlēt Latvijas izlasē, pozitīvās emocijas un vienotība, pārstāvot savu valsti. Tieši Latvijā pirmo reizi profesionālās basketbolistes karjeras laikā esmu jutusies un jūtos kā mājās. Te esmu sasniegusi savus labākos rezultātus starptautiskajā arēnā un sapratusi, ka arī man gribētos kopā ar šīm meitenēm un treneri spēlēt arī Latvijas izlasē, palīdzot tai sasniegt augstus mērķus," LBS citē Pedijas teikto.

Atbalstu šādai idejai izteica arī LBS prezidents Valdis Voins.

"Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) jau vairāk nekā 20 gadus pieļauj, ka katrā nacionālajā izlasē var būt viens naturalizēts spēlētājs. Šādu iespēju izmanto lielākā daļa valstu - 2017.gadā Eiropas sieviešu čempionātā naturalizētas spēlētājas bija 11 komandās no 16," uzsvēra Voins.

"LBS pārstāvji vairākkārt vērsušies pret šādu FIBA politiku un palīdzējuši likvidēt mēģinājumus vēl vairāk paplašināt naturalizēto spēlētāju kvotu. Tomēr, kamēr ir spēkā konkrēti noteikumi, esam spiesti spēlēt saskaņā ar tiem. Starp citu, vienu no sāpīgākajiem zaudējumiem Latvijas sieviešu valstsvienība 2009. gadā Eiropas čempionātā Rīgā ceturtdaļfinālā ar Krievijas izlasi palīdzēja sagādāt tieši naturalizētā spēlētāja - amerikāniete Bekija Hemona. Konkurences cīņā esam bijuši nevienlīdzīgos apstākļos," atzina Voins.

LBS prezidents sacīja, ka kopš 2015. gada rudens darbojas LBS Sieviešu basketbola attīstības programma, kurā nosprausts mērķis kvalificēties 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm.

"Sieviešu valstsvienības kodolu veido basketbolistes, kuras savulaik izcīnījušas medaļas Eiropas jauniešu čempionātos. Komanda savu potenciālu nodemonstrēja 2017. gadā Eiropas čempionātā, izcīnot sesto vietu un pirmo reizi iegūstot tiesības spēlēt Pasaules kausa izcīņā," norādīja Voins. "Pagājušā gada Pasaules kausa izcīņā divi minimāli zaudējumi liedza spēlēt izslēgšanas turnīrā, tomēr Latvijas sieviešu valstsvienība pierādīja, ka ir konkurētspējīga. Saprotot un novēršot kļūdas, kā arī kvalitatīvi sagatavojoties, ir reālas iespējas šī gada Eiropas čempionātā iekļūt starp kontinenta sešām labākajām komandām, kas turpinās cīņu par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm."

Voins pauda, ka Pedija ir labi iejuties "TTT Rīga" komandā un labi saprotas ne tikai ar izlases galveno treneri Zībartu, bet arī ar valstsvienības spēlētājām.

"Gan treneris, gan spēlētājas saprot, ka Pedija būtu nopietns arguments Latvijas valstsvienības cīņā par augstām vietām. Spēlējot kopā ar viņu, vēl labāk spēs izpausties gan aizsardzības līnijas pēdējo gadu līderu Elīnas Dikeulakas un Ievas Pulveres, gan centra spēlētāju Anetes Šteinberags un Kristīnes Vītolas, kā arī citu spēlētāju talants, kā tas jau notiek klubā," pārliecināts ir Voins.

Ņemot vērā Pedijas motivāciju un personiskās īpašības, kā arī valstsvienības galvenā trenera Mārtiņa Zībarta sportiskos argumentus, LBS valde atbalstījusi amerikānietes vēlmi kļūt par Latvijas pavalstnieci. Spēlētājas iesniegumu atbalstījusi Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izpildkomiteja, kā arī tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Saeimā.

Basketbolistu naturalizācija Latvijā un Eiropā

Vēl pirms pāris gadiem parādījās informācija, ka pilsonību labprāt iegūtu cita tā brīža "TTT Rīga" leģionāre Sidnija Kārtere, taču tas nenotika.

Latvijas sieviešu basketbola izlase ir palikusi viena no retajām Eiropas valstsvienībām, kurā nav naturalizētu spēlētāju un tādu arī nekad nav bijis. Vairumā izlases meklē papildinājumus saspēles vadītāja pozīcijā vai garajā galā. Pēdējā Eiropas čempionātā no 16 dalībvalstīm naturalizētu spēlētāju nebija vien Slovākijai, Latvijai, Itālijai, Beļģijai, Grieķijai, Francijai un Serbijai. Francija tagad ir pastiprinājusies ar amerikānieti Brī Hārtliju, Serbijai pēdējos gados ierasti palīdz Daniela Peidža, Grieķijas izlasi pastiprina amerikāņu izcelsmes aizsardze Dzaki Hemelosa, bet Ungārijai amerikānietes Cješa Gorī un Kortnija Vanderslota.

Latvijas vīriešu basketbola izlasē spēlējuši četri naturalizēti spēlētāji - Alekss Šturms, Bruno Pētersons, Endrū Šmits un Trojs Ostlers. Pirmajiem trim bija radniecīgas saknes ar Latviju, bet trešais tika naturalizēts pēc veiksmīgām sezonām Latvijā. Viņu visu piesaistīšana valstsvienībai nebija pārāk sekmīga. Vēl pirms dažiem gadiem izskanēja runas, ka varētu tikt naturalizēts tolaik NBA spēlējošais latviešu izcelsmes amerikānis Čeiss Badingers, bet pēc viņa pārcelšanās uz Eiropu tas kļuva pavisam aktuāli. Tomēr naturalizācija nenotika un Badingers šobrīd jau beidzis aktīvās basketbolista gaitas.

Šogad sieviešu Eiropas čempionāts norisināsies Latvijā un Serbijā.