Kur vēl lieti noder lūpu balzams?

1. Iesnu samocīta deguna kopšanai

Ja nemitīgas iesnu šņaukšanas un slaucīšanas dēļ gan deguns, gan padegune kļuvusi sarkana un āda sasprēgājusi, lūpu balzams ir labs līdzeklis, ar kuru gandrīz pēc katras šņaukšanas reizes var ieziest vārīgās vietas. Tas palīdzēs samazināt dedzinošo sajūtu un veidot aizsargkārtiņu uz ādas, turklāt dabīga lūpu balzama veselīgās sastāvdaļas veicinās ātrāku atbrīvošanos no iesnām. Lūpu balzamu uz jutīgajām vietām ieteicams uzziest ar pirkstu.

2. Sīku brūču apkopšanai

Ja gadījies ar nazi iešņāpt pirkstā (un iegriezums vairs neasiņo), nobrāzt celi (un jēlums ir apvilcies) vai iegūt kādu ieskrambājumu, lūpu balzams pārklās cietušo vietu ar tādu kā aizsargkārtiņu. Turklāt tas arī mīkstinās ādu un traucēs brūcei atvērties no jauna.

3. Elektrizētu matu savaldīšanai

Aukstā laikā, it sevišķi, ja gaiss ir sauss, mati elektrizējas, slejas gaisā un tinas ap seju. Šīs izjūtas jo īpaši labi ir pazīstamas garu matu īpašniecēm – uzmaucot galvā cepuri un pēc tam to novelkot, ietinoties šallē un pēc tam to noņemot, novelkot adītu džemperi, mati ceļas augšup, sprakšķ un kļūst nevaldāmi. Šādās reizēs pirkstu galus ieziež ar lūpu balzamu un ar pirkstiem nogludina matus.

4. Sausu matu galu kopšanai

Vielas, ko satur dabīgie lūpu balzami, nāk par labu sausiem matiem, kuru gali ir sašķēlušies. Ar īkšķi un rādītājpirkstu nobrauc pār balzamu un pēc tam ieberzē matu galos. Mati uzreiz izskatīsies veselīgāki. Tikai jācenšas neieziest par daudz balzama, citādi tie šķitīs taukaini.

5. Tulznu profilaksei

Itin bieži gadās, ka jaunas kurpes, it sevišķi, ja tās uzvelk kailā kājā bez zeķēm, uzberž tulznas. Lai tā nenotiktu, vietas, kur apavi mēdz uzberzt tulznas, pirms kurpju uzvilkšanas dāsni vari ieziest ar lūpu balzamu.

