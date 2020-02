Līdzekļi lūpu sakopšanai. Kosmētiķe: "Ja sprēgā lūpas, padzeries biežāk"

Ja lūpas ir sasprēgājušas, āda lobās un rada nepatīkamas sajūtas, glābiņš ir saudzīga lūpu masāža divas līdz trīs minūtes ar zobu birsti. Šī masāža noloba atmirušās šūnas un uzlabo asinsriti, padarot lūpas maigi sārtas. Pēc masāžas uzklāj uz lūpām kādu no mājas apstākļos pagatavotām maskām.

Medus maska. Uzklāj lūpām medu un atstāj iedarboties 10 minūtes. Medus piešķirs tām maigumu un samtainumu, kā arī mitrinās.

Banānu maska. Sajauc banāna mīkstumu ar tējkaroti skābā krējuma un atstāj uz lūpām 10 minūtes. Banānam ir lieliska uzturvērtība un mitrinošās īpašības, tāpēc lūpas pēc maskas ir īpaši maigas un gludas. Masku noskalo ar siltu ūdeni, pēc tam lieto lūpu balzamu.

Lūpu balzams – vēlams, lai tas būtu no dabīgām izejvielām, jo, kā zināms, lielāko tiesu šā līdzekļa mēs apēdam. Ziemas periodā tas aizsargās trauslo ādu no sala, bet vasarā – no kaitīgajiem saules stariem. Aukstā laikā balzams jāuzklāj uz lūpām vismaz 10 minūtes pirms došanās ārpus telpām. Kad tas iesūcies, uz tā droši vari uzklāt iemīļoto lūpukrāsu.

Nakts maskas. Pirms gulētiešanas uz lūpām uzklāj rīcineļļu vai olīveļļu. Miega periodā lūpas tiks mitrinātas, pabarotas un no rīta izskatīsies kā jaunas.

Padzeries biežāk! Nereti sausu, sasprēgājušu lūpu cēlonis ir pavisam vienkāršs – pārāk mazs ikdienas ūdens patēriņš. Katru dienu izdzer vismaz 1,5–2 litrus ūdens. Neskaiti te klāt tēju, kafiju, sulas un citus dzērienus.

