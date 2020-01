„Jau sen manī bija šī vēlme – iegremdēties ledusaukstā ūdenī. Zinot, ka ziemas peldēšanā jāievēro vairākas nianses, lai tā būtu droša, es, pirms šo soli veicu, daudz par to lasīju. Man patīk vēsums, ikdienā eju kontrastdušā, ziemā ģērbjos salīdzinoši plāni, pat dzīvoklī apkure nogriezta uz pašu minimumu. Aukstums mani nebiedē, taču tāpat tas nebija viegli,” pastāstījusi Lolita.

Diētas ārste atzīst, ka doties ziemas peldē izvēlējusies bez dalības kādā lielākā grupā. „Man vairāk tīk lietas darīt vienatnē. Vai arī ļoti šaurā cilvēku lokā. Visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka ikdienā visu laiku pavadu cilvēkos, tāpēc brīvajā laikā labprāt esmu vidē, kur nav lielu cilvēku masu. Arī sporta zālē nevēlos apmeklēt grupu nodarbības, bet jau 25 gadus dodos sportot personīgā trenera pavadībā. Vai arī viena – pēc viņa izstrādātas vingrojumu programmas. No sportiskām aktivitātēm izvēlos arī nūjošanu, bet bailēs no satraumēšanās esmu atteikusies no aktīvajiem ziemas sporta veidiem,” tā Neimane.

„Šī noteikti nebija pēdējā reize, kad peldējos ledusaukstā ūdenī. E jau lūkoju pēc īpašām, drošām čībām nākamajai peldei. Arī dēls pieteicās ar mani doties roņot ezerā. Nākamreiz gan būšu vērīgāka un pārbaudīšu ledus kārtu, jo ar to varot nopietni savainoties,” nosaka Neimane.

