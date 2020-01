4 stila tendences, ko Anna Vintūra pērn apjūsmoja (un trīs, ko nevarēja ciest)

Žurnāla „Vogue” video blogā „Go Ask Anna” (Ej pajautā Annai) iespējams uzzināt vērtīgu informāciju stila jautājumos, kā arī gūt retu ieskatu tajā, ko domā Vintūras kundze. Dažreiz Anna pastāsta, kādu apģērbu labāk neizvēlēties, dodoties uz darba interviju, bet citreiz viņa apkopo informāciju un pastāsta par būtiskākajām modes tendencēm, kādas novērojamas skatēs.

Izpētot visus Annas Vintūras ierakstus video blogā aizvadītajā gadā, noskaidrots, kādas stila tendences viņa slavējusi, un kādas – tieši pretēji - pieskaitījusi pie tām, ko labāk aizmirst..

Simpatizēja: kleitas bez piedurknēm

Aizvadītā gada vasarā Vintūrai video blogā vaicāja padomu, kā sievietei vislabāk izskatīties šikai karstā laikā. Viņa atbildēja: kleitā bez piedurknēm.

Nepatika: apnicīgās kleitas ar fliteriem

2019. gada februārī Vintūras kundze stāstīja par tērpiem, ko labāk neizvēlēties, dodoties uz smalkiem pasākumiem, kur noteikts „black tie” (melnā tauriņa) dresskods. „Nevelciet apnicīgu kleitu ar fliteriem vai debitantes stila tērpu tikai tāpēc, ka jums šķiet, ka tā vajadzētu,” norādīja modes pazinēja. „Man ir vislielākais prieks un vislielākais saviļņojums [un domāju, ka persona, kas tā apģērbusies, arī jūtas tāpat], ja es skatos uz sievieti, kas savā apģērbā nepazaudē sevi pašu.”

Simpatizēja: trencis

Pērn izjautāta par to, kādas būs jaunā gada modes tendences, Anna Vintūra kā vienu no aktualitātēm nosauca trenci. Tas bija aktuāls, un savu pozīciju nezaudēšot arī 2020. gadā. Klasiska vērtība.

Nepatika: viss tikai melns

„Tikai nevelciet visu melnu,” aizvadītā gada pavasarī ieteica Vintūra. „Tas izskatās pārāk drūmi, tā it kā jūs dotos uz bērēm.” Tā vietā Anna ierosināja melno papildināt ar „kādu citu krāsu, iemīļotākajiem juvelierizstrādājumiem vai varbūt baltiem zābakiem. Ar kaut ko tādu, kas šķiet mazliet negaidīts.”

Simpatizēja: groziņiem līdzīgas rokassomas

Gada nogalē, kad Annai Vintūrai apvaicājās, kādas ir jaunākās tendences aksesuāru jomā, viņa nosauca groziņiem līdzīgas rokassomas. „Groziņu somas un groziņu somas. No ādas, no auduma, no zamša. No jebkura iespējamā materiāla, kāds vien jums ienāk prātā.”

Nepatika: neona legingi

2019. gada augustā Vintūras kundze izteicās, ka sievietēm aizvien „pārāk bieži nēsā neona krāsas leoparda raksta legingus. Tos es pavisam noteikti nevēlētos vairs redzēt.”

Simpatizēja: pīti izstrādājumi

„Mēs redzēsim daudz lina auduma un pīta materiāla, kas ir ļoti organisks un dabisks,” Vintūra atbildēja uz jautājumu par to, kas būs vērojams 2020. gada aksesuāru modē.”

