Atā, iegūtie kilogrami!

Visdrīzāk, kaut nedaudz, bet tomēr ir dzirdēts par to, cik ļoti liela nozīme ir katra cilvēka unikālajai zarnu mikroflorai. Baktērijas zarnās palīdz sadalīt un sagremot ēdienu. Tieši pienācīgs labo baktēriju līdzsvars gremošanas sistēmā ir atbildīgs par labu vielmaiņu, vitamīnu B12, B9 un K ražošanu, imunitātes uzlabošanu un citām svarīgām funkcijām. Patiesībā triljoniem baktēriju cilvēka organismā nodrošina gandrīz jebkuru veselības un labsajūtas aspektu.

Tas sākumā var šķist pat mazliet jocīgi, bet tieši baktēriju līdzsvars vai disbalanss var attiecīgi uz labo vai slikto pusi ietekmēt gan enerģijas līmeni, gan garastāvokli un arī svara kontroli. Daudz un dažādi ikdienas faktori - piemēram, antibiotikas medikamentos un ēdienā, pārmērīgs stress, pārstrādāts un neveselīgs ēdiens, alkohols - var būtiski pazemināt labo baktēriju skaitu gremošanas sistēmā. Jā, tas izskaidro arī sekas no dzīves svinēšanas.

Pētnieku skats uz šo delikāto lietu

Pirms dažiem gadiem “The British Journal of Nutrition” pētīja, vai konkrēta baktērija - Lactobacillus rhamnosus – palīdz zaudēt svaru. Pēc 12 un 24 nedēļu ilga perioda secināja, ka sievietes, kuras lietoja probiotikas, zaudēja vairāk svara nekā sievietes placebo grupā. Vēl vairāk – probiotikas lietojošās sievietes turpināja zaudēt svaru arī pēc tam – svara uzturēšanas periodā, kad kaloriju samazinātā diēta jau bija beigusies [1].

Pētnieki arī vērtējuši Lactobacillus gasseri baktērijas efektus uz svara zaudēšanu. Šajā pētījumā piedalījās 210 veselīgi japāņi vecumā no 35-60 gadiem, kuriem bijuši par daudz tauku tieši uz vēdera. Tie dalībnieki, kuri dzēra raudzētus piena produktus, kas saturēja šo labo baktēriju - Lactobacillus gasseri – zaudēja 8.2-8.5% tauku vēdera apvidū jau pēc 12 nedēļām [2].

Pētnieki arī norāda, ka zema mikrobu daudzveidība zarnās var būt arī riska faktors, kas var novest pie aptaukošanās [3].

Sākam ar organisma detoksu

Tikpat svarīgas ir probiotiķu spējas attīrīt organismu. Pat ja mēģinām dzīvot zaļi un veselīgi, ķīmiski savienojumi ir visapkārt, un no tiem izvairīties ir burtiski neiespējami. Noteikti labo baktēriju celmi spēj sasiet un izskalot no mūsu sistēmas tādus smagos metālus kā dzīvsudrabu, kadmiju, arsēnu. Labās baktērijas aktīvi strādā, lai samazinātu BPA uzsūkšanos un veicina tā izvadi no organisma [4]. Šis nejaukais burtu savienojums īpašus komentārus vairs neprasa, un tomēr vērts atgādināt, ka mēs ar bisfenolu A saskaramies ik dienu, pat ja izvēlamies dzert no stikla pudelēm. BPA pat ir termisko printeru čekos, kurus paņemam veikalā pie kases, papīra naudā, konservu bundžu iekšpusē un citur.

Var tikai brīnīties par labo baktēriju plašajām darbības spējām un to, kā iekārtots cilvēka ķermenis, lai tas pats sevi saglabātu tīru. Tomēr skaidrs, ka mūsdienu piesārņotajā vidē un ja vēl cītīgi nepiedomājam pie uzņemtās pārtikas un sava dzīvesveida, arī labajām baktērijām var aptrūkties resursu.

Izvēlies gudri

Pētnieki uzsver – augstas kvalitātes baktēriju produkta izvēle ir svarīgākais faktors, kas nosaka probiotiķu efektivitāti. Tāpēc, uzsākot sava probiotiķa meklējumus, svarīgi izvēlēties pārbaudītus un zināmus uztura bagātinātājus. Latvijā vadošais probiotiķis ar lielāko baktēriju skaitu un plašāko sugu daudzveidību ir LYL BIOTIC. Mani pārliecināja ne tikai tas, ka šī probiotiķa 9 baktēriju sugu sastāvā ir tās 2 baktērijas, kuras minētas pētījumos (Lactobacillus rhamnosus un Lactobacillus gasseri), bet arī atzinība, ko guvu sarunā ar ģimenes ārstu, konsultējoties ar draugu – gastroentorologu, un aptieku farmaceitu vērtējums!

LYL BIOTIC baktērijas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot, kas garantē, ka baktērijas aktivizējas un savu darbību uzsāk tikai sārmainajā zarnu vidē. Pateicoties šai tehnoloģijai, produkts arī nav jāuzglabā ledusskapī. Pirms tam nebiju iedomājusies, cik ērti ir tas, ka labo baktēriju produkts ir vienmēr man līdzi somiņā, nevis ledusskapī, kur es to regulāri aizmirstu. Un vēl, ideāli ir tas, ka LYL BIOTIC dienas deva ir tikai 1 kapsula.

Es savu detoks programmu esmu jau sākusi! Un kā ir ar tevi?

