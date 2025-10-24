Francijā piespriež mūža ieslodzījumu Alžīrijas studentei, kura izvaroja un zvēriski noslepkavoja 12 gadus vecu meiteni. Viņas noziegums šokēja sabiedrību
Francijas tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu 27 gadus vecajai Dābijai Benkiredai, kura 2022. gadā Parīzē izvaroja un nogalināja 12 gadus veco Lolu Davjē. Viņas pastrādātais noziegums Francijas sabiedrībā izraisīja šoku, un viņai piespriests Francijā maksimāli bargais iespējamais sods. Šī lieta vēl vairāk saasinājusi galēji labējo politiķu prasības radikāli apkarot nelegālo imigrāciju.
Mūža ieslodzījums bez pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas Francijā tiek piespriests reti, un Bekireda ir pirmā šādi sodītā sieviete. Līdz šim šādu sodu bija saņēmuši, piemēram, sērijveida slepkava un izvarotājs Mišels Furnirē, kā arī 2015. gada Parīzes teroraktos 130 cilvēkus nogalinājušais džihādists Salāhs Abdeslams, norāda BBC.
Lola Davjē tika nogalināta 2022. gada oktobrī. Viņas līķi atrada kastē mājas priekšnamā, kur strādāja nogalinātās meitenes vecāki. Novērošanas kameru 2022. gada 14. oktobra ieraksti parādīja, ka Benkireda pieiet pie Lolas, kad viņa atgriezās mājās no skolas. Tiek ziņots, ka Benkireda ievilināja Lolu dzīvoklī, kuru šajā mājā bija noīrējusi viņas vecākā māsa. Pusotru stundu viņa spīdzināja meiteni, pakļaujot to seksuālai vardarbībai, pēc tam dūra ar šķērēm un nazi. Pabeigusi mocīt savu upuri, viņa aptina meitenes galvu ar līmlenti, izraisot viņas nosmakšanu.
“Es lūdzu piedošanu. Tas, ko izdarīju, ir briesmīgi. Tas ir viss, ko varu teikt,” tiesā paziņoja Benkireda. Viņa ir imigrante no Alžīrijas, kurai agrāk jau bija dots rīkojums pamest Franciju. Benkiredai bija studentes vīza, taču viņa to nepagarināja. 2022. gada jūlijā, viņu aizturēja Parīzes lidostā un lika 30 dienu laikā pamest valsti.
Tiesā apsūdzība pieprasīja viņai piespriest maksimālo sodu, bet psihiatri bija atzinuši, ka apsūdzētajai piemīt psihopātes iezīmes, tomēr viņa ir pieskaitāma. Nolasot spriedumu, tiesas priekšsēdētājs uzsvēra nozieguma “ārkārtīgo nežēlību”, to raksturojot kā “īstu spīdzināšanu”.
Benkiredas lietu izmanto Francijas konservatīvie un galēji labējie politiķi, vainojot Francijas valdību mīkstsirdīgā attieksmē pret nelegālajiem imigrantiem, savukārt upures māte aicinājusi politiķus izbeigt savtīgos nolūkos izmantot viņas meitas šaušalīgo nāvi, vēsta “France 24”.