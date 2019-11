Latviešu skaistuma blogeres atklāj viltības, kas tiešām darbojas

Bloga Narrative of Beauty autore Krista Leškēviča:

“Manuprāt, laba izskata pamatā ir regulāra sejas ādas kopšana no rītiem un vakaros, kas ietver ādas attīrīšanu, tonizēšanu un mitrināšanu. Tikai kopta un vesela sejas āda vienmēr izskatās labi. Esmu atradusi burvīgu produktu, ko varu nosaukt arī par “brīnumlīdzekli”, – Kiehl’s Micro-Blur Skin Perfector. Tā ir grima bāze ar ādu kopjošām īpašībām. Pēc lietošanas ir redzams tūlītējs efekts – izlīdzinās mazās sausuma rieviņas, āda kļūst elastīga, poras nav redzamas, un sejas tonis uzlabojas.

Pirmajā reizē, kad izmēģināju šo produktu, nodomāju, ka tas darbojas gandrīz kā mana Beauty kameras lietotne viedtālrunī – padara izskatu nevainojamu! Man patīk, ka šis produkts nenosprosto poras un ļauj ādai elpot, turklāt tas darbojas ilgtermiņā.

Krista Leškēviča. (Foto: no privātā arhīva)

Vēl viens no maniem favorītproduktiem ir Annemarie Borlind enzīmu pīlinga pūderis. Tas paredzēts ādas attīrīšanai, nogludināšanai, veselīga starojuma atjaunošanai un tieši tā arī darbojas. Pirms izmēģināšanas domāju, ka būs viens no standarta pīlingiem ar abrazīvu tekstūru, bet biju ļoti patīkami pārsteigta, ka šis pīlings ir pūderveida.

Pirms lietošanas tas jāieber plaukstā un nedaudz jāsajauc ar ūdeni. Pūderis pārvēršas izcili maigās putās ar pavisam vieglu, patīkamu smaržu. Ar šo pīlingu ādu var labi attīrīt un nopulēt, bet tā struktūra nepavisam nav abrazīva. Tā kā man ir ne tikai kombinēta, bet arī jutīga sejas āda, par šo produkta īpašību esmu sajūsmā. Pīlinga sastāvā ir organiskā alveja, un tas ir papildu bonuss, jo pēc produkta lietošanas āda nav sausa un savilkta, bet gan veselīgi starojoša, gluda, maiga un mitrināta. Poras ir attīrītas, ādas tonis izlīdzināts, un kopskats – daudz svaigāks un foršāks!”

Bloga Mana pasaku pasaule autore Zane Ragaine:

“Pirms pasākumiem vai nozīmīgiem notikumiem mēdzu lietot maskas – tādas, kas apmierina konkrētā brīža vajadzības. Viens no brīnumlīdzekļiem, ko izmantoju regulāri papildus maskām, ir Annemarie Borlind spilventiņi ar hialuronskābi ādai ap acīm. Tie acīmredzami samazina noguruma pazīmes, un jau pēc 10 minūtēm, kad spilventiņus noņem, āda ap acīm ir krietni starojošāka un dzīvīgāka. Tikai pēc acu maskas klāju kosmētiku. Bet būsim godīgas – dekoratīvā kosmētika ir vienīgais līdzeklis, kas tiešām “strādā” brīžos, kad acīmredzami ir nepieciešams uzfrišināt ārējo izskatu. Labs konsīleris nosegs teju jebko, un piesātināta skropstu tuša atvērs acu skatienu, bet, lai novērstu uzmanību no visa pārējā, palīdzēs sarkana lūpu krāsa.

Man ir bijušas situācijas, kad jāsapucējas piecās minūtēs. Tad glābj viegls grims ar pareizi uzliktiem akcentiem. Es izvēlos BB krēmu, jo to ir vieglāk izlīdzināt, izteiksmīgu skropstu tušu, kas skaisti atliec skropstas un vizuāli atver acis, un uzacu ēnas ar trafaretiem, jo tā ir daudz fiksāk. Akurātas uzacis ļoti skaisti iezīmē sejas vaibstus, un par tām nekad nevajag aizmirst! Un, ja ir vēl 30 sekundes laika, vaigu kaulu pašās virspusītēs uzlieku izgaismotāju, jo nekas nevar būt skaistāks par veselīgi mirdzošu ādu.

Zane Ragaine. (Foto: no privātā arhīva)

Tā kā esmu blogere, izmēģinu tiešām daudz un dažādus kosmētikas produktus. Ir labāki un sliktāki, un ir tādi, kas man nepavisam neder, bet ir arī izcilnieki, un viens no tiem ir ELEMIS Pro-Collagen attīrošais rožu balzams. Tas ir teicams palīgs kosmētikas noņemšanai un lieliski attīra sejas ādu no ikdienas netīrumiem. Sejas āda pēc balzama lietošanas ir fantastiska – maiga, nomierināta, mitrināta un samtaini matēta. Produktam ir burvīga smarža – īsts rožu aromāts.

Balzams ir veidots uz vasku un eļļu bāzes, un tam ir mīksta sviesta konsistence. Saskaroties ar ādu, tas burtiski izkūst un apņem katru tās molekulu, bet samitrinot – emulsificējas un pārvēršas pieniņā, tā sauktajā oil-to-milk konsistencē.

Balzamam ir ļoti elegants iepakojums, it kā sīkums, bet, ikreiz to lietojot, ir arī vizuāls baudījums. Balzamu lietoju vakarā – klāju uz sausas ādas, iemasēju un noskaloju ar siltu ūdeni. Iepakojumā klāt ir arī neliela drāniņa, kuru var samitrināt un izmantot, lai balzamu noņemtu. Tiesa, es to neizmantoju, tas ir gaumes jautājums. ELEMIS Pro-Collagen attīrošo rožu balzamu var lietot arī kā masku – uzklāt uz sejas un paturēt 10 minūtes, pēc tam noskalot. Šādā veidā balzams iedarbojas vēl efektīvāk un ne tikai attīra ādu, bet arī to dziļi pabaro, ļaujot iedarboties sastāvā esošajām vērtīgajām vielām.”

Blogu Be-fabdiary un Lauravaluta autore Laura Valuta:

“Uzskatu, ka laba izskata priekšnoteikums ir kvalitatīvs miegs un veselīgs, un sabalansēts uzturs, jo skaistums tiešām “nāk no iekšpuses”. Tajā pašā laikā nevar noliegt, ka kosmetologa apmeklējums pirms svarīgiem pasākumiem var radīt brīnumainu efektu. Ikdienā vizuālo izskatu lieliski palīdz atsvaidzināt auduma jeb lupatiņu sejas maskas, savukārt zonai zem acīm iesaku lietot hidrogela maskas.

Laura Valuta. (Foto: no privātā arhīva)

Praktisks produkts nelielu ādas defektu, izsitumu vai noguruma pazīmju zem acīm novēršanai ir konsīleris ādas tonī. Nepieciešamības gadījumā to ir ērti paņemt līdzi. Un, protams, skropstu tuša! Mans atklājums ir Eisenberg Paris Le Maquillage The Graphic Mascara – skropstas iegūst ļoti izteiksmīgu, pagarinātu un atliektu efektu. Lai arī skropstu tušas birstīte ir vizuāli vienkārša, rezultāts ir fenomenāls. Šai skropstu tušai ir krēmveida konsistence, kas nesaķep, un neitrāla smarža.”

Bloga Alinakellerofficial autore Alīna Kellere:

“Esmu atradusi veidu, kā sevi ātri pamodināt un uzpost. No rītiem man ļoti patīk seju maigi izmasēt ar ledus gabaliņiem – tas ne tikai atmodina un tonizē ādu, bet arī liek pamosties pašai. Ikdienā manas skaistumkopšanas rutīnas neatņemama sastāvdaļa ir krēms La Mer, Dior Backstage Face & Body tonālais krēms, YSL konsīleris un uzacu tuša. Svaigu izskatu panāku, lietojot izgaismotāju. Vasarā izmantoju tikai Yves Saint Laurent Touche Éclat High Cover Radiance konsīleri un nekad neesmu tajā vīlusies.

Alīna Kellere. (Foto: no privātā arhīva)

Par mitrinošo La Mer krēmu De La Mer biju dzirdējusi izcilas atsauksmes un varu pievienoties sajūsminātajiem viedokļiem. Gaidīju, ka šis krēms mitrinās un izlīdzinās sejas ādu, bet rezultāts pārsteidza – āda ir ne tikai mitrināta, bet acīmredzami uzlabojies arī sejas ādas stāvoklis. Sīko grumbiņu kļuvis daudz mazāk. Krēms pēc uzklāšanas nerada taukainu sajūtu, un tas ir liels pluss.

Lietoju to gan no rīta pirms tonāla krēma vai pūdera uzklāšanas, gan pēc kosmētikas noņemšanas uz nakti. Tā kā krēmam ir bieza konsistence, tas ir jāuzklāj ļoti rūpīgi, lai nav par daudz vai par maz un visa baltā, biezā krēma masa būtu vienmērīgi izlīdzināta pa visu seju un T zonu. Man patīk, ka šim krēmam ir viegla ziedu smarža. Tā nav uzmācīga, tikai nedaudz sajūtama.”

Bloga Alksne autore Laura Alksne:

“Vienīgais maģiskais veids, kā piecu minūšu laikā izskatīties neatvairāmai, ir laika mašīna, jo, lai kā gribētos, nav tāda brīnumaina kosmētikas līdzekļa, kas vienā mirklī radītu perfektu izskatu. Un mums vienmēr nemaz nav jāizskatās ideāli! Ir dienas, kad var izskatīties parasti un izcili sapucēto ārējo tēlu atstāt brīžiem, kad tas tiešam ir nepieciešams.

Un tomēr arī man ir kosmētikas produkti, kas ikdienā palīdz izskatīties labi. Ja no rīta pamostos ar nogurušām acīm, tad, vēl pirms uzlieku vārīties kafiju, no ledusskapja izņemu auduma masku ādai ap acīm un uzlieku to. Jau kādu laiku mana mīļākā maska ir Garnier Moisture + Fresh Look auduma maska ādai ap acīm ar apelsīnu sulu. Turu to līdz brīdim, kad jāsāk klāt dekoratīvo kosmētiku. Lai sevi ātri uzfrišinātu, zem acīm uzklāju plānu kārtiņu konsīlera, acs iekšējos kaktiņos lieku izgaismotāju un uzkrāsoju košas lūpas.

Laura Alksne. (Foto: no privātā arhīva)

Esmu iecienījusi Dior Backstage kolekcijas izgaismošanas paleti un acu ēnu paleti. Tās abas paredzētas galvenokārt sejai, bet izgaismotāju var lietot arī uz ķermeņa, piemēram, akcentējot un izgaismojot dekoltē zonu.

Man ļoti patīk rezultāts, ko var panākt ar šiem produktiem. Izgaismotājs ir fantastisks. Tas dod “slapjas ādas” efektu un izskatās ļoti skaisti. Ar Dior Backstage kolekcijas acu ēnām ir ļoti viegli strādāt, jo tās ir viegli pludināmas un tām ir ļoti maiga, pat zīdaina tekstūra. Novērtēju, ka ar nelielu daudzumu var panākt ļoti labu un pamanāmu rezultātu!”