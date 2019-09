Ceļošanas komplekts

Pat ceļojot Bejonse izraugās labāko. Kamēr visa pasaule izvēlas ērtos aitādas Ugg zābakus, viņa ceļo 3000 dolāru vērtos, mirdzošos zīmola Saint Laurent apavos un smalko komplektu papildina ar zīmola Gucci grafisku grupas AC/DC T kreklu par 720 dolāriem.

Foto: Vida Press

Kostīmu ballē

Teiciens „Go big or go home” attiecas uz Ņujorkas Kostīmu institūta balles dreskodu. 2016. gada tēma bija „Cilvēks un mašīna: mode tehnoloģiju gadsimtā”, un Bejonses izvēle krita par labu 100 % organiskā lateksa kleitai no zīmola Givenchy. Kamēr latekss cenā ir pieejams, katrs dekoratīvais rotājums izmaksājis ievērojami – pērle par 8000 dolāru –, un tas nozīmē – kleitas summa pārsniegusi 300 000 dolāru.

Foto: WENN.com/Vida Press

Videoklips

Glancētais izdevums Harpers Bazaar ir atšifrējis un aprēķinājis katru mūzikas klipa Formation tērpu un secinājis, ka deviņi Bejonses tērpi izmaksājuši 83 960 dolārus. Un pats dārgākais te ir nevis tērps, bet gan aksesuārs – 22 200 dolāru vērtās zīmola Yeprem baltā zelta rokassprādzes. Mūziķe ir patērējusies arī uz dejotājām, un katrai speciāli radītais Gucci apģērbs izmaksājis vēl pāris simtu.

Foto: Vida Press

Festivālā

Coachella 2015. gada festivāla galvenais tērps bijis bohēmiska zīmola Saint Laurent kleita 5000 dolāru vērtībā. Tā kā ar to nepietiek, papildinājumā Ray Ban un citu dizaineru saulesbrilles, kas tēla kopsummu noapaļoja uz 10 000 dolāru.

Foto: Instagram, Vida Press

Luksusa grūtniecība

Grūtniecība Bejonses stilam nav traucējusi. 2017. gadā, gaidot dvīņus, Bejonse valkāja luksusa zīmolu tērpus, kas atklāja un akcentēja grūtniecību, pozēja atklātā apakšveļas fotosesijā un Grammy Awards uzstājās kā zelta dīva. Visa grūtniecības garderobe viņai esot izmaksājusi 50 000 dolāru.

Foto: PictureGroup/Sipa USA/ Vida Press

2014. gada Grammy ceremonija

2014. gada Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā uzstājusies ar hitu Drunk in Love, nominēta labākajam repa sadarbības projektam (ar vīru Jay Z) un visus valdzinājusi ar balto mežģīņu kleitu no zīmola Michael Costello. Tā ir darināta ar rokām un izmaksājusi 20 000 dolāru.

Foto: Getty Images

2016. gada BET ceremonija

Uzstāšanās BET balvas pasniegšanas ceremonijā tika daiļota ar Swarovski kristāliem rotātu bodiju, kuru darinājis britu modes zīmols Julien Macdonald. Tas sastāv no vairāk nekā 30 000 kristālu un, tāpat kā citi mūziķes tērpi, izmaksājis tūkstošus.

Foto: PG / Splash News/ Vida Press

2016. gada Grammy ceremonija

Kā ierasts, Bejonses mantra ir „visu vai neko”, tāpēc uz 2016. gada Grammy balvu pasniegšanas ceremoniju viņa ieradusies kāzu kleitā! Zīmola Inbal Dror kleita maksā 12 980 dolāru, kas ir vidusmēra amerikāņu kopējais kāzu budžets.

Foto: PG / Splash News/ Vida Press

Laulību atjaunošanas kleita

Pamanāmi tērpi un privāta personiskā dzīve! Instagram padaloties ar laulību zvēresta atjaunošanas video, acīgākie fani ievērojuši, ka mūziķe tērpusies zīmola Galia Lahav kāzu kleitā Thelma par 70 000 dolāriem.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press