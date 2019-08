Aptaujājot Latvijas ģimenes ar bērniem, kuri apmeklē bērnudārzu, skolu vai augstskolu, secināts, ka pedagoga ārējais izskats ir svarīgs 68% bērnu vecākiem. No tiem katrs otrais uzskata, ka skolotāja apģērbam jābūt solīdam, taču ne pārāk klasiskam, par lietišķi konservatīvu pedagogu ģērbšanās stilu iestājas 17% vecāku, jauneklīgi ģērbtus skolotājus vēlas redzēt 12%, bet atbilstoši jaunākajām modes tendencēm vien 8% vecāku. 32% vecāku uzskata, ka pedagoga apģērbam nav būtiskas nozīmes – galvenais, ka labi māca.

Stila konsultante sniedz vērtīgus padomus pedagogiem.

Brīvākas žaketes un vienkrāsainas kleitas

“Tie laiki, kad skola pieprasa ieturēt noteiktu dreskodu, nu jau sen ir aiz kalniem. Arī skolotāji savās izvēlēs var būt radošāki, tomēr nenoliegsim, ka apģērba dizainam piemīt ļoti spēcīga ietekme uz vērotāju. Ne velti valsts vīri vai augsta līmeņa darbinieki nēsā tikai un vienīgi formāli klasisku apģērbu.

Klasisks apģērbs rada priekštatu par nopietnību, stingrību. Faktiski – tas ievieš arī uzticību. Līdz ar to kā vienu no ikdienas tērpiem, ko skolotājiem ievest savā garderobē, es ieteiktu žaketi. Mūsdienās tās var nebūt tik formālas. Žaketes var būt daudz brīvākas piegriezumā un, atšķirībā no valsts vīriem, pedagogi var atļauties arī kādu košāku krāsu,” uzsver stiliste Indra Salceviča.

Ar ko komplektēt žaketi? Indra iesaka to nesāt gan ar krekla blūzēm un topiem, gan ar t-krekliem, kuriem nav lielu, pamanāmu logo vai zīmējumu. Šoruden modē ļoti populāras būs arī bītlenes. Stiliste uzsver, ka žakete vienlīdz labi izskatās kopā ar biksēm un svārkiem. Plēstās džinsa bikses gan ir jāatstāj brīvdienu garderobē. Lai stātos klases priekšā, biksēm būtu jābūt no auduma. Ja tomēr gribas džinsa bikses, tad tām jābūt vienkrāsainām – bez dažādiem balinājumiem un tekstūrām.

“Kleitas vienmēr ir modē! Vēlos gan pieminēt, ka skolā ir svarīgi nēsāt kleitas piedienīgā garumā. Nav arī ieteicamas raiba auduma vai krāsaina adījuma kleitas – labāk izvēlēties vienkrāsainas, tās papildinot ar aksesuāriem. Kāpēc ne krāsainas? Bērniem, īpaši pirmajās klasēs, svarīgi redzēt vienu toni – tas palīdz koncentrēties. Košas, raibas krāsas ir kā magnēts bērnam – viņam gribas skatīties uz kleitu, nevis grāmatu,” uzsver Indra.

Kam vēl pievērst uzmanību iepērkoties?

Ļoti svarīgi iegādāties kvalitatīvas lietas. “Dāmas, nekrītiet kārdinājumos un nedzenaties pēc lētākiem topiem un aksesuāriem, jo jūs riskējat ieraudzīt šādus aksesuārus savām skolniecēm,” brīdina Indra Salceviča.

Meklējot jaunu apģērbu, būtiski ir pievērst uzmanību arī aktuālajām dizaina formām. Modē ir “oversized” žaketes, nevis augumam piegulošas, kā tas bija iepriekš. Stiliste uzsver, ka īpaši aktuālas ir rūtis vai kādas neierastas krāsas – pasteļu pistācijas vai vara brūno toņu nokrāsas.

Apavu mode ir bez krasām izmaiņām – aktuāla ir personīgam stilam piemērota apavu izvēle. Tātad gan klasiskas laiviņas, gan vīriešu tipa bezpapēžu kurpes, gan arī sportiski apavi.

Svārku modē šobrīd aktuāls “midi “garuma flisēta auduma vai saules piegriezuma formas svārki. Tie lieliski komplektējās ar otru aktualitāti – augstā kakla džemperiem jeb bītlenēm.

“Jaunajā modes sezonā, kas sakrīt ar jauno mācību gadu aktuāls būs aizvadītā gadsimta 70. gadiem raksturīgais ģērbšanās stils, kas miksējas ar 80. gadu sportisku vieglumu un krāsām. Svarīgi ir nepirkt apģērbu pirkšanas pēc. Jādomā vispārīgi – vai šis konkrētais apģērba gabals ir komplektējams ar citiem, jau mājās esošiem?

Tāpat, iegādājoties savas garderobes bāzes lietas, vienmēr jāpiedomā, lai tās ir vienkrāsainas, jo tad tās ir daudz vieglāk komplektējamas ar citām lietām. Vēl noteikti gribu pieminēt, ka skolotājai ir svarīgi sekot līdzi laikam, ne tikai zināšanu apguvē, bet arī stilā. Tas noteikti palīdz nodibināt saiti ar jauniešiem,” uzsver Salceviča.

