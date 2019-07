UV starojumu ietekmē dažādi faktori – ozona slānis atmosfērā, mākoņu daudzums, kā arī zemes virsma, jeb koki un ēnas. Piemēram, vasarā un pavasarī saule ir visspēcīgākā, bet ziemā un rudenī – visvājākā. Nozīme ir arī dienas laikam, jo pusdienas laikā saule ir visaugstāk debesīs. Saulainajās dienās īpaša uzmanība ir jāvelta bērnu aizsardzībai, jo mazu bērnu āda ir jutīga, to viegli var bojāt UV starojums.

UV indekss un rekomendācijas:

Zems (1; 2): ja spoži spīd saule, ieteicams nēsāt saulesbrilles;

Mērens (3; 4; 5): vēlams lietot saules aizsargkrēmu, likt saulesbrilles, bet pusdienas laikā uzturēties ēnā;

Augsts (6; 7): var iegūt ādas apdegumu. Nepieciešams izvairīties no tiešiem saules stariem laika posmā no 11.00-15.00. Jālieto saules aizsargkrēms un aizsargājošu apģērbu, t.sk. saulesbrilles un cepuri;

Ļoti augsts (8; 9; 10): neaizsargāta āda var ātri apdegt. Nepieciešams izvairīties no tiešiem saules stariem laika posmā no 11.00-15.00. Jālieto saules aizsargkrēms, aizsargājošs apģērbs, cepure, saulesbrilles. Jāuzturas ēnā;

Ekstrēms (11+): neaizsargāta āda var apdegt pat dažu minūšu laikā. Nepieciešams izvairīties no tiešiem saules stariem laika posmā no 11.00-15.00. Jālieto saules aizsargkrēms, aizsargājošs apģērbs, cepure, saulesbrilles. Jāuzturas ēnā.

www.meteo.lv: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā iespējams atrast plašu informāciju ne tikai par paša centra darbību, bet arī citas, svarīgas ziņas. Šeit var ielūkoties turpmākās nedēļas laika prognozē, lasīt brīdinājumus, ieteikumus un būtisku informāciju par vides un ģeoloģijas jautājumiem.

www.vi.gov.lv: Veselības inspekcijas mājaslapa. Šeit iespējams iegūt plašu informāciju gan par sabiedrības, gan vides veselības procesiem. Atsevišķa sadaļa veltīta tēmai par ultravioletā starojuma iedarbību uz cilvēkiem, sauļošanos un solārijiem. Šeit smalki un skaidri izskaidrots, kā tieši saules stari ietekmē mūsu veselību un kā sevi pasargāt. Tāpat, mājaslapas apmeklētāji var izlasīt par savu ādas tipu un tās reakciju uz saules iedarbību.

Meteo&radars: Mobilā tālruņa aplikācija. Viena no precīzākajām aplikācijām, kuru lejupielādējot savā tālrunī, varēs sekot līdzi laika prognozei un UV staru indeksam. Šīs aplikācijas ietvaros, var arī veidot savu foto galeriju, iemūžinot dažādas laikapstākļu bildes.

UVLens – UV Index Forecasts: Ērta mobilo tālruņu aplikācija, kurā UV radiāciju iespējams apskatīt pa stundām. Jo spilgtāka krāsa, jo bīstamāka šī radiācija. Aizpildot informāciju par sevi, var uzzināt savu ādas tipu. Informācija tiks saglabāta un turpmāk aplikācija ziņos, cik droši ir atrasties saulē tieši tev.

Forecast & Sun Tracker – UVI Mate: Šī mobilā aplikācija uzskatāmi parādīs gan to, kāda ir UV radiācija, gan to, kāds ir ozona slāņa biezums. Lietotnē padomāts arī par to, kā ērti dalīties ar redzamo informāciju sociālajos tīklos.

Laikapstākļi: Mobilā aplikācija latviešu valodā, kurā var sekot līdzi nākamās nedēļas laika prognozei. Tajā var redzēt informāciju par gaisa mitrumu, vēja virzienu, nokrišņu daudzumu, ultravioleto starojumu, kā arī to, cikos lec, riet Saule. Noderīga aplikācija tiem, kuri seko līdzi Mēness fāzēm.

