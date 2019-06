Anna Vintūra. (Foto: CAMERA PRESS/James Veysey / Vida Press)

5 vasaras modes tendences, kam piekrišanu devusi pati Anna Vintūra. Un viena, kurai ne!

Nevienam nav noslēpums, ka modes žurnāla „Vogue” galvenā redaktore Anna Vintūra ir ļoti vērīga un viņas viedoklis ir viens no augstāk vērtētajiem visā modes industrijā. Ja runa ir par vasaras modes tendencēm, tad Vintūras garderobē atradīsiet tikai dažas no tām, līdz ar to var teikt, ka viņa devusi tām savu piekrišanu.