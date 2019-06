Romantiski citāti no kinofilmām, kas liks tavai sirdij kust

Kādu dienu mīlestība atnāk pati. Kad vismazāk esi to gaidījis. Tu saproti, ka vairs nav ceļa atpakaļ. Nekas vairs nebūs kā agrāk. Mīlestība izmaina tevi un dara tavu dzīvi labāku.

No „Vējiem līdzi” līdz „Titānikam”, no „Kasablankas” līdz „Notinghilai”.

Džerijs Magvairs / Jerry Maguire (1996)

Foto: Columbia Tri Star/Kobal/REX/ Vida Press

Dorotija Džerijam: „Es kļuvu tavējā jau ar vienu „Sveika!””

Tāda ir mīlestība / Love Actually (2003)

Foto: Univ/Dna/Working Title/Kobal/REX/ Vida Press

Marks Džuljetai: „Man tu esi perfekta!”

Bridžitas Džounsas dienasgrāmata / Bridget Jones’s Diary (2001)

Foto: Bail/Miramax/Universal/Kobal/REX/ Vida Press

Marks Bridžitai: „Man tu ļoti patīc. Tāda, kāda esi.”

Kad Harijs satika Salliju / When Harry Met Sally (1989)

Foto: Rock/Nelson/Columbia/Kobal/REX/ Vida Press

Harijs Sallijai: „Kad tu saproti, ka vēlies visu atlikušo mūžu pavadīt kopā ar kādu; tu gribi, lai atlikušais mūžs sāktos pēc iespējas ātrāk.”

Kuprainais kalns / Brokeback Mountain (2005)

Foto: Focus/Kobal/REX/ Vida Press

Džeks Enisam: „Kaut es zinātu, kā tevi pamest.”

Angļu pacients / The English Patient (1996)

Foto: Bra/Tiger Moth/Miramax/Kobal/REX/ Vida Press

Lāzlo Almazijs Katarīnai Kliftonei: „Es apsolu, ka atgriezīšos pēc tevis. Es apsolu, ka nekad tevi nepametīšu.”

Notinghila / Notting Hill (1999)

Foto: Clive Coote/Polygram/Kobal/REX/ Vida Press

Anna Vilam: „Es esmu tikai meitene, kas stāv iepretī zēnam un lūdz, lai viņu mīl.”

Cik labi vien var būt / As Good As It Gets (1997)

Foto: Tristar/Gracie/Kobal/REX/ Vida Press

Melvins Kerolai: „Tu liec man vēlēties kļūt par labāku cilvēku.”

Tev pienācis pasts / You’ve Got Mail (1998)

Foto: Snap Stills/REX/ Vida Press

Ketlīna Džo: „Es gribēju, lai tas būtu tu. Es ļoti gribēju, lai tas būtu tu.”

Princese Līgava / The Princess Bride (1987)

Foto: WENN.com/Vida Press

Vestlijs princesei Līgavai: „Nāve nevar apturēt patiesu mīlestību. Vienīgais, ko tā var izdarīt, aizkavēt to kādu laiku.”

Piezīmju grāmatiņa / The Notebook (2004)

Foto: New Line/Kobal/REX/ Vida Press

Noa Allijai: „Tas nebūs viegli. Tas būs ļoti grūti. Mums pie tā būs jāpiestrādā katru dienu, bet es to gribu, jo vēlos tevi. Es vēlos tevi visu, uz mūžu tikai tu un es, katru dienu.”

Titāniks / Titanic (1997)

Foto: Century Fox/Paramount/Kobal/REX/ Vida Press

Džeks Rouzai: „Šīs biļetes laimēšana, Rouza, ir vislabākais, kas ar mani jebkad noticis... Tā aizveda mani pie tevis... Tev tas jāizdara manis dēļ, Rouza. Apsoli, ka izdzīvosi. Ka nepadosies, neatkarīgi no tā, kas notiks, neatkarīgi no tā, cik bezcerīgi būs. Apsoli man tagad, Rouza, un nekad neatkāpies no šī solījuma.”

Lepnums un aizspriedumi / Pride & Prejudice (2005)

Foto: Bailey/Working Title/Kobal/REX/ Vida Press

Misters Dārsijs Elizabetei: „Tu esi mani nobūrusi, manu ķermeni un dvēseli. Un es tevi mīlu, mīlu, mīlu, No šīs dienas nevēlos būt šķirts no tevis ne mirkli.”

Vējiem līdzi / Gone with the Wind (1939)

Foto: Selznick/MGM/Kobal/REX/ Vida Press

Rets Skārletai: „Tevi vajag skūpstīt, un bieži. Un tas jādara kādam, kas to prot.”

Mīļās mājas Alabamā / Sweet Home Alabama (2002)

Foto: Touchstone/Kobal/REX/ Vida Press

Melānija Džekam: „Tu esi pirmais puisis, kuru esmu skūpstījusi, un es vēlos, lai tu paliktu arī pēdējais.”

Mulenrūža / Moulin Rouge (2001)

Foto: Morto/20th Century Fox/Kobal/REX/ Vida Press

Kristians Satīnai: „Vislieliskākais, ir mīlēt un būt mīlētam.”

Vestsaidas stāsts /West Side Story (1961)

Foto: United Artists/Kobal/REX/ Vida Press

Tonijs Marijai: „Veido no mūsu rokām vienu roku. Veido no mūsu sirdīm vienu sirdi. Veido no mūsu zvērestiem vienu pēdējo zvērestu. Tikai nāve spēs mūs šķirt.”

Iepazīstieties, Džo Bleks / Meet Joe Black (1998)

Foto: Caruso/Universal/Kobal/REX/ Vida Press

Viljams Sūzenai: „Mīlestība ir kaisle, apsēstība, kāds bez kura nevari vairs dzīvot.”

Kasablanka / Casablanca (1942)

Foto: Jack Woods/Warner Bros/Kobal/REX/ Vida Press

Riks Ilsai: „Mums vienmēr būs Parīze.”

Eņģeļu pilsēta / City of Angels (1998)

Foto: Moviestore/REX/ Vida Press

Sets par dakteri Megiju Raisu: „Es labāk vienu reizi ieelpotu viņas matu smaržu, saņemtu vienu skūpstu no viņas lūpām vai vienu reizi pieskartos viņas rokām, nekā dzīvotu mūžību bez tā.”

Gredzenu pavēlnieks: Gredzena brālība / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Foto: L/Saul Zaentz/Wing Nut/Kobal/REX/ Vida Press

Arvena Aragonam: „Es labāk dzīvotu vienu dzīvi kopā ar tevi, nekā vadītu visas šīs pasaules mūžības viena.”

Mana labākā drauga kāzas / My Best Friend’s Wedding (1997)

Foto: Moviestore/REX/ Vida Press

Džuliana Maiklam: „Izvēlies mani. Appreci mani. Ļauj man darīt tevi laimīgu.”

