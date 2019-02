Balva par centību

Aktrisei Dženiferai Lorensai regulāri neveicas ar tērpiem. Oskara balvu pasniegšanā sapinusies un nokritusi, bet šajā atklājusi visu dabas sniegto skaistumu.

Dženifera Lorensa. (Foto: Vida Press)

Trausla robeža

Pikanti mulsinošs gadījums arī oskarotajai aktrisei Annai Hetavejai, kas ir pārvērtējusi savas vakarkleitas pikantēriju. Bet varbūt apzināti?!

Anna Hetaveja. (Foto: Vida Press)

Uzmanībai

Aktrisei Lindsijai Loenai gluži vienkārši patīk uzmanība. Kā paredzot jaunās modes prasības, to papildina stratēģiski novietots tetovējums.

Lindsija Loena. (Foto: Vida Press)

Ģimenes ietekme

Protams, ka arī modes pirmrindnieces no Kardašjanu un Dženeru ģimenes piemēra visus atklātākos modes stilus. Pat atturīgākā no visām – Kendala Dženere – to darīja jau pirms četriem gadiem.

Kendala Dženere. (Foto: Vida Press)

Piemērots visām

Pat dumpinieciskā un allaž roķīgā FKA Twigs rāda, ka seksapīlu neviens nav atcēlis un tabu ir tikai pats krūtsgals.

FKA Twig. (Foto: Mark Von Holden/REX/ Vida Press)

Ikdienai

Šāds seksapīla triks ir piemērots arī ikdienai. Panākams ar bodiju vai peldkostīmu un līdzsvarojams komplektā ar piesedzošākiem, atturīgākiem, vīrišķīgākiem garderobes izstrādājumiem.

Heilija Boldvina. (Foto: SPOT / BACKGRID/All Over Press/ Vida Press)

Kautrīgajām

Ievērot tendenci vai pasmieties par to palīdzēs ironisks, grafisks T krekls!

Emma Robertsa. (Foto: Broadimage/REX/ Vida Press)

