Stiliste atklāj: kāpēc zeķubikšu izvēle ir svarīga sievietes tēlā
Viss sākas ar sajūtu, ar to mirkli, kad Tu paskaties uz sevi spogulī un pamani atšķirību - gludākas kājas, elegants siluets, pārliecinoša stāja. Tēls šķiet pabeigts, sievišķīgs un harmonisks. Tā nav maģija. Tās ir pareizi izvēlētas zeķubikses.
Un tieši tāpēc sievietes izvēlas tās atkal un atkal. Ne jau tikai siltuma vai etiķetes dēļ. Bet tāpēc, ka pareizi izvēlētas zeķubikses spēj mainīt arī Tavu pašsajūtu.
Kad garderobē atgriežas kleitas un svārki, ir laiks izvēlēties īstās zeķubikses
Pēc garās ziemas garderobē notiek dabiska maiņa. Vieglākas drēbes, gaišākas krāsas, kleitas un svārki atgriežas ikdienā. Un tieši šeit zeķubikses atkal kļūst par aktuālu tēmu.
Siltākam laikam vislabāk der plānas, gandrīz nemanāmas zeķubikses 8-15 DEN. Tās piešķir kājām gludumu un maigumu, ko pamana uzreiz. Tēls izskatās koptāks un viss kopā rada sajūtu, ka apģērbs ir pārdomāts līdz galam.
Vēsākiem rītiem vai strukturētākam, izteiktākam stilam izvēlies 20-40 DEN. Tās piešķir tēlam nedaudz vairāk dziļuma un rakstura, bet vēl joprojām saglabā vieglu un izsmalcinātu sajūtu.
Īpaši aktuāli kļūst nude jeb bēšie toņi. Ideālā gadījumā zeķubikses saplūst ar ādas toni un kļūst gandrīz neredzamas.
Arī melnās zeķubikses līdz ar siltāku laiku nekur nepazūd. Plānas, caurspīdīgas melnās zeķubikses joprojām izskatās ļoti eleganti, īpaši vakara tēlos, pilsētas stilā vai kombinācijā ar izsmalcinātākiem apģērbiem. Tās piešķir tēlam dziļumu, raksturu un romantisku noskaņu.
Saskaņojums - vienkāršs, bet efektīvs
Zeķubiksēm vizuāli jāsadarbojas ar kopējo tēlu. Tālāk apskatīsim pamatprincipus,kuri ir vienkārši, taču tiem ir liela nozīme, kas palīdzēs zeķubikses saskaņot harmoniski, eleganti un gaumīgi.
Jo vieglāki apavi, jo plānākas zeķubikses
Plānas, caurspīdīgas zeķubikses piešķir tēlam gaisīgumu, smalku sievišķību un maigu kopskatu. Tāpēc tās vislabāk sader ar smalkākiem apaviem, kā piemēram, laiviņām, smalkiem papēžiem, kurpēm ar atvērtu papēdi vai izsmalcinātiem loaferiem.
Jo plānākas zeķubikses, jo vieglākam un smalkākam vajadzētu būt arī apavu stilam. Smagnēji apavi kopā ar ļoti plānām zeķubiksēm var radīt disbalansu, tieši tāpat kā smalki apavi ar biezām zeķubiksēm izjauks Tava tēla vienotību.
Ar sportiskiem brīvā laika apaviem iesaku izvēlēties gandrīz nemanāmās 8 vai 15 DEN zeķubikses un atteikties no zeķēm.
Vienots tonis, garāks siluets
Lai panāktu garāku un smalkāku siluetu, izvēlies zeķubikses, kas pēc iespējas tuvākas apavu krāsai.
Ja Tavi apavi ir gaiši vai bēši, arī zeķubiksēm jābūt līdzīgā tonī. Tas palīdz izvairīties no vizuāli sadalīta silueta un padara kājas garākas. Savukārt kontrasts starp tumšām zeķubiksēm un gaišiem apaviem var saīsināt kājas.
Melnas zeķubikses kopā ar melniem apaviem veido vienotu līniju un piešķir tēlam izteiksmību. Tumšāks zeķubikšu tonis vizuāli slaidina kājas un piešķir tēlam dziļumu.
Maxi prasa vieglumu
Svārku un kleitu garumam ir liela nozīme kopējā tēla līdzsvarā, un zeķubikses palīdz šo efektu vēl vairāk izcelt. Jo garāki ir svārki vai kleita, jo neuzkrītošākām un caurspīdīgākām vizuāli vajadzētu būt arī zeķubiksēm.
Tieši plānas, caurspīdīgas zeķubikses midi un maxi garuma tēliem piešķir vieglumu, eleganci un izsmalcinātāku noskaņu, kamēr pārāk biezas zeķubikses var radīt smagnēju iespaidu.
Savukārt pie mini garuma svārkiem vai kleitām lieliski izskatās nedaudz blīvākas, matētas zeķubikses, kas palīdz līdzsvarot kopējo tēlu.
Harmonija slēpjas tekstūrās
Ne mazāk svarīga ir audumu un tekstūru saskaņa.
Pie zīda, satīna vai viegli krītošiem audumiem visharmoniskāk izskatās īpaši plānas, gandrīz nemanāmas zeķubikses līdz 15 DEN.
Savukārt pie strukturētākiem un raupjākiem audumiem, piemēram, tvīda, džinsa vai samta, labāk izskatās blīvākas zeķubikses ar augstāku DEN, kas piešķir tēlam dziļumu un līdzsvaru.
Un vēl viens svarīgs princips. Matētas vai pusmatētas zeķubikses izskatās modernāk un izsmalcinātāk nekā ļoti spīdīgas. Tas šķiet neliels sīkums, taču tieši šādas detaļas rada koptu un izsmalcinātu iespaidu.
Kvalitāte, kas maina visu
Labas zeķubikses lieliski pieguļ, nenoslīd, neberž un tēlu paceļ augstākā līmenī. Dažreiz tieši tur slēpjas atšķirība starp "izskatās labi" un "jūtos lieliski".
Manā garderobē jau ilgu laiku īpašu vietu ieņem itāļu zīmola Golden Lady zeķubikses, jo itāļi patiešām zina, ko sievietes sagaida no ideālām zeķubiksēm. Tās ir komfortablas visas dienas garumā, lieliski pieguļošas un, tik ļoti būtiski, ir tiešām izturīgas. Šīs zeķubikses ir patīkamas valkāšanai visas dienas garumā, skaisti izskatās uz kājas un ļauj justies pārliecināti jebkurā situācijā.
Izvēle ir Tavās rokās
Mūsdienās vairs nepastāv viens pareizais veids, kā valkāt zeķubikses. Mode ir kļuvusi daudz personiskāka, un svarīgākais ir tas, kā Tu vēlies justies. Vienā dienā tas var būt vieglums un nemanāma elegance, citā izteiksmīgāks un pārliecinošāks tēls.
Šajā izvēlē var palīdzēt minētie pamatprincipi par toņiem, caurspīdīgumu un stila līdzsvaru. Tie nav noteikumi, bet kā ceļvedis, kas ļauj skaidrāk saprast, kas izskatās harmoniski un kāpēc.
Un tad paliek pats svarīgākais solis - Tu pati veido savu tēlu. Apzinoties šos principus, Tu vari izvēlēties tieši to, kas atbilst Tavai noskaņai un stilam šodien, un radīt tēlu, kādu Tu vēlies redzēt spogulī. Sieviete, kura jūtas labi, to izstaro.
Ja meklē konkrētu sākuma punktu pavasarim un siltākam laikam, iesaku bezvīļu zeķubikses. Tās ir īpaši ērtas, nepiesaista uzmanību un izskatās ļoti dabiski uz kājas, tāpēc lieliski der gan apspīlētiem, gan sievišķīgiem, plūstošiem tēliem.
Īpaši ieteiktu Golden Lady My Secret 15 DEN - tās ir plānas un nemanāmas, bet vienlaikus piešķir kājām gludāku un koptāku izskatu. Tas ir viens no tiem variantiem, kas gaumīgi iekļaujas gan ikdienas, gan vakara stilā.
Izvēle ir Tavās rokās. Kā tu vēlies justies šodien?
Stiliste Arita Cimermane