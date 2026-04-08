Tukuma novadā adopciju gaida 21 bērns
Tukuma novadā pašlaik iespējams adoptēt 21 bērnu, liecina novada bāriņtiesas pārskats par 2025. gadu.
Saskaņā ar bāriņtiesas datiem pērna gada nogalē ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 177 novada bērniem - 126 nodibināta aizbildnība, 41 bērns ievietots audžuģimenēs, bet desmit bērni atradās ilgstošās bērnu aprūpes iestādēs.
2025. gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par 34 bērnu ārpusģimenes aprūpi, no kuriem 16 bērniem nodibināta aizbildnība, 11 bērni ievietoti audžuģimenēs, bet septiņi bērni nodrošināti ar aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
Novadā ir 75 aizbildņi - 34 no tiem ir aizbildnībā nodoto bērnu vecvecāki, 22 ir citi tuvi radinieki, bet 19 - citas personas. Tostarp 2025. gadā 15 personas ieceltas par 16 bērnu aizbildņiem, 22 personas atlaistas no aizbildņu pienākumu pildīšanas.
Tāpat Tukuma novadā ir 49 audžuģimenes, 11 specializētās krīzes audžuģimenes, kā arī četras specializētas audžuģimenes bērniem ar invaliditāti, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību saistībā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
2025. gadā audžuģimenes statuss piešķirts trim ģimenēm, izbeigts septiņām audžuģimenēm, vienai audžuģimenei statuss atņemts. Novadā ir trīs audžuģimenes, kurās nav ievietoti bērni, bet četrām ģimenēm ir pamatots iemesls bērnu neuzņemšanai ģimenē.
Bāriņtiesas dati liecina, ka pērn nodibināta ārkārtas aizbildnība diviem bērniem no Ukrainas.
Tāpat saskaņā ar bāriņtiesas ziņoto pašlaik Tukuma novadā ir 21 juridiski brīvs, adoptējams bērns vecumā no četriem līdz 17 gadiem. Savukārt 2025. gadā bāriņtiesa pieņēma trīs lēmumus par bērnu adopciju - viens bērns līdz tam ir bijis audžuģimenē, viens aizbildnībā, bet vienā gadījumā adoptēts otra laulātā bērns.