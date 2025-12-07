Organizācijas iebilst pret ministrijas ieceri noteikt audžuģimenē maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu
Vairākas organizācijas iebilst pret Labklājības ministrijas (LM) ieceri noteikt, ka audžuģimenē var ievietot ne vairāk kā četrus bērnus no dažādām ģimenēm, liecina informācija Tiesību aktu projektu portālā.
LM saskaņošanai nodevusi grozījumus Audžuģimenes noteikumos. Lai veicinātu audžuģimenē ievietoto bērnu labklājību un dzīves kvalitāti, noteikumu projekts paredz no 2026. gada noteikt, ka kopējais bērnu skaits audžuģimenes un krīzes audžuģimenes ikdienas aprūpē nedrīkst būt lielāks par četriem, tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni.
Izņēmums būšot gadījumi, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto četrus vai vairāk savstarpējā radniecībā esošus bērnus - brāļus vai pusbrāļus un māsas vai pusmāsas.
Ministrija apgalvo, ka gadījumos, kad audžuģimenē ir pārāk daudz bērnu, "šī autentiskā ģimenes sajūta tiek nopietni apdraudēta". Bērni nevarot justies kā unikāli un neatņemami ģimenes locekļi, ja viņi ir tikai viens no sešiem vai vairāk.
"Viņi nevar justies mīlēti, ja mīlestībai un uzmanībai ir jādalās ar tik daudziem citiem. Tā vietā viņi sāk justies kā "viesi" vai "pakalpojuma saņēmēji", nevis kā ģimenes sirds," pausts anotācijā.
Iebildumus un sašutumu par plānotajiem grozījumiem un pašu dokumenta anotāciju paudušas vairākas organizācijas.
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība uzskata, ka dokumentā pausts klaji stigmatizējošs un pazemojošs vērtējums visām lielajām ģimenēm Latvijā, kurās aug pieci, seši vai vairāk bērni. Apvienībā uzskata, ka ministrija faktiski pasaka, ka, ja ģimenē ir vairāk par četriem bērniem, tad šāda ģimene vairs netiek uzskatīta par "normālu", tajā valda haoss, bērni nejūtas mīlēti un ģimene līdzinās "aprūpes iestādei".
"Tas ir ne tikai nekaunīgs melns, bet arī bīstams precedents - valsts ierēdņi uzdrošinās definēt, cik bērnus drīkst mīlēt vienlaikus, lai ģimene vēl būtu "autentiska"," norāda apvienībā.
Nevalstiskā organizācija uzskata, ka šī anotācija nav tikai par audžuģimenēm, bet tā ir klaja visu lielo ģimeņu stigmatizācija - LM esot uzdrošinājusies pateikt, ka Latvijā pastāv pareizais bērnu skaits - ne vairāk par četriem, jo citādi ģimene zaudē normāluma statusu, bērni nejūtas mīlēti un māja pārvēršas par iestādi.
Arī biedrība "Zvannieku mājas", kas strādā ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, aicina atteikties no vēlmes uzlikt ierobežojumus bērnu skaitam audžuģimenēs un krīzes audžuģimenēs.
Organizācija norāda, ka šis jautājums ne reizi netika izdiskutēts starp jomas profesionāļiem, lai gan LM kopš augusta ir organizējusi regulāras sapulces ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbiniekiem.
Tāpat biedrības pārstāvji ir pārliecināti, ka ir pilnīgi neprofesionāli vienādot visas audžuģimenes un viņu iespējas, pieredzi, sadzīves organizāciju, un citas būtiskas lietas šajā darbā un pieņemt, ka maksimālais bērnu skaits, ar kuru audžuģimene spēs tikt galā, ir četri bērni.
"Strādājot ikdienā ar audžuģimenēm, ir ļoti labi redzams, cik dažādi ir cilvēki un viņu spējas. Kādai ģimenei viena bērna audzināšana prasa milzīgu piepūli, turpretim cita ģimene ļoti labi tiek galā ar sešiem bērniem," iebildumā LM raksta "Zvannieku mājas".
Biedrība pauž, ka šāda veida grozījumi tikai vēl vairāk ierobežotu bāriņtiesu iespējas palīdzēt bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Turklāt tieši bāriņtiesai ir visas iespējas izvērtēt katru individuālo gadījumu, pieprasīt papildu informāciju no ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra un pieņemt atbilstošu lēmumu.
"Ja LM redz, ka lēmumu pieņemšanas līmenī ir kādas nepilnības, vienmēr ir iespēja celt bāriņtiesu profesionālo sniegumu, no kura būs ieguvēji visi," aicina organizācija.
"Zvannieku māju" vērtējumā ar anotāciju LM "ievieš bīstamu tendenci - apgalvot, ka daudzbērnu ģimene ir kaut kas nenormāls, haotisks, institucionāls". Turklāt demogrāfiskās krīzes apstākļos šādi apgalvojumi ir kaitnieciski un pretvalstiski, pārliecināti biedrības pārstāvji.
Grozījumus neatbalsta arī Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.
LM, reaģējot uz iebildumiem, sociālajos tīklos publicējusi atvainošanos "visām daudzbērnu ģimenēm par radīto pārpratumu". Ministrijā norāda, ka vienlaikus ar finansiālā atbalsta palielināšanu četru, piecu vai sešu bērnu ievietošanai audžuģimenē tiek virzīts ierobežojums attiecībā uz bērnu skaitu, ko drīkst ievietot vienā audžuģimenē.
"Apliecinām, ka LM ciena ikvienu ģimeni un arī turpmāk virzīs priekšlikumus, lai motivētu kuplu ģimeņu izaugsmi, sniedzot gan finansiālu, gan emocionālu atbalstu," raksta ministrija, kura 2026. gada sākumā sāks kampaņu par ģimenes vērtību stiprināšanu, uzsverot ikvienas ģimenes nozīmi sabiedrības kodola veidošanā.
Saskaņā ar bāriņtiesu statistikas datiem 2024. gadā ārpusģimenes aprūpē kopā bija 5341 bērns, vēl pirms gada - 5286.
LM arī norāda, ka pēdējo gadu laikā vērojams bērnu skaita pieaugums ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 2023. gadā bērnu namos bija 518 bērni, 2024. gadā - 568. Vienlaikus samazinās audžuģimeņu skaits - 709 ģimenes 2023. gadā un 686 2024. gadā.