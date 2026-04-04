Teologs Paičs: "Mēs alkoholā izšķaidām savas attiecības un veselību, bet neko neatrisinām"
Teologs Indulis Paičs atgādina, ka apreibinošās vielas, nenoliedzami, ir vieglākais ceļš, jo tā vietā, lai problēmām meklētu garīgos risinājumus, cilvēki ar ķīmisku vielu palīdzību izvēlas sevi notrulināt, “pacelt” savas sajūtas jaunā līmenī. Taču, kā saka Paičs: “Problēma ir tā, ka alkoholā šķīst pilnīgi viss, izņemot problēmas."
Spriedze, dzīves jēgas zudums, bailes par rītdienu – mūsdienās, šajā trauksmainajā dzīves ritmā, kad jūk un brūk pasaules kārtība, daudzi problēmas cenšas risināt nevis ar garīgu atbilžu meklēšanu, bet apreibinošo vielu lietošanu – šādu atziņu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauž teologs Indulis Paičs. “Taču ir jāmācās ieraudzīt, ka viss plūst, viss mainās. Mēs bieži vien ar savu attieksmi visu vēl vairāk uzkurinām…”
Taču Paičs vērš uzmanību: “Problēma ir tā, ka alkoholā šķīst pilnīgi viss, izņemot problēmas. Mēs izšķaidām savas attiecības, izšķaidām savu veselību, bet neko neatrisinām. Un tās ir tās lamatas, kuras ieteicams ieraudzīt pēc iespējas ātrāk. Lielākā daļa no atkarībām ir neveiksmīgs pašārstēšanās veids.”
Viņš atzīst, ka laikā, kad brūk un jūk pasaules kārtība, trauksmi piedzīvo arī ticīgie. “Tas nenozīmē – ja man ir ticība, es šo visu varu mierīgi uztvert,” teic Paičs un piebilst, ka risinājumus stresa mazināšanai cilvēki meklē jau kopš pandēmijas sākuma.
“Svarīgākais ir atrast kaut ko, kas darbojas man kā cilvēkam, ko es varu praktizēt, darīt, kas palīdz.”
Uz jautājumu, vai samierināšanās ar pasaulē notiekošo varētu būt viens no veidiem, kā mazināt spriedzi, teologs atbild: “Ir jāmācās ieraudzīt, ka viss plūst, viss mainās un vienīgais nemainīgais ir tas, ka viss mainās. Mēs bieži vien ar savu attieksmi visu vēl vairāk uzkurinām, pārdzīvojot, uztraucoties… No tā mums vajadzētu tikt vaļā.
Ir jāsaprot, ka ir lietas, ko nevaru kontrolēt, kas ir ārpus manas kompetences, un ir vērts ieraudzīt to, ko es varu darīt, kas ir saistīts ar manu ikdienu, tuvāko cilvēku loku.”
Paičs iesaka katram koncentrēties uz savu tiešo dzīvi, bet pasaulē notiekošo uztvert kā fonu. “Katrai paaudzei ir bijušas savas grūtības, kari, cilvēki ir izgājuši cauri ļoti dažādām pieredzēm, izaicinājumiem. “Tāpēc jāierauga, kas ir tas labais, kādas ir iespējas un – izaicinājumi. Un varbūt ir lietas, kuras es nevaru atrisināt, bet tikai iznest un pieņemt.”