Vēdera tauki - uz neredzēšanos! Šīs uzkodas palīdzēs sievietēm nobriedušā vecumā atbrīvoties no liekā svara
Daudzi uzskata, ka svara zaudēšanas laikā uzkodas ir aizliegtas. Patiesībā pareiza uzkoda var būt jūsu galvenais sabiedrotais.
Uztura speciāliste Tēra Kolingvuda skaidro, ka pēc 60 gadiem olbaltumvielu un šķiedrvielu uzņemšana kļūst kritiski svarīga, lai saglabātu muskuļu masu un kontrolētu apetīti, pat bez nogurdinošiem treniņiem.
Šeit ir četras ekspertu ieteiktas uzkodas, kas palīdzēs tikt galā ar vēdera taukiem un ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Grieķu jogurts ar ogām
Ar vecumu ķermenim nepieciešams vairāk olbaltumvielu, lai novērstu muskuļu masas zudumu. Grieķu jogurts ir lielisks olbaltumvielu avots, kuru organisms viegli uzsūc. Pievienojiet sauju ogu, jo tās ne tikai piešķir lielisku garšu, bet arī satur nepieciešamās šķiedrvielas, kas kontrolē izsalkumu un atbalsta gremošanu.
Dārzeņu čipsi ar humusu vai biezpienu
Ja vēlaties kaut ko sāļīgu un kraukšķīgu, izvēlieties zirņu vai pākšaugu čipsus un apvienojiet tos ar humusu vai biezpienu. Šis duets satur gan augu izcelsmes olbaltumvielas, gan šķiedrvielas, kas rada ilgstošu sāta sajūtu un mazinās vēlmi pēc neveselīgām uzkodām.
Ābolu šķēlītes ar riekstu pastu
Klasiska kombinācija, kas nekad neiziet no modes. Ābolu šķiedrvielas un veselīgie tauki un olbaltumvielas no zemesriekstu vai mandeļu pastas ir ideāli piemēroti stabila cukura līmeņa uzturēšanai asinīs. Tas ir īpaši svarīgi pēc 50 un 60 gadiem, lai izvairītos no enerģijas krišanās dienas laikā.
Sulas, kas bagātas ar olbaltumvielām un šķiedrvielām
Mazs smūtijs ir ērts veids, kā "izdzert" veselību. Sajauciet proteīna pulveri un ogas, pievienojiet ēdamkaroti čia vai linu sēklu. Šis dzēriens ir kā šķidrā degviela, kas baro muskuļus, un pateicoties šķiedrvielām, kas atrodas sēklās, atbalsta gremošanu un saglabā vēderu plakanu.