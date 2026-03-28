107 gadus veca sieviete atklāj ilgmūžības noslēpumu: svarīgu lomu spēlē viens vienkāršs lēmums
Kurš gan nav domājis par brīnumainiem līdzekļiem, kas palīdzētu nodzīvot līdz sirmam vecumam. Kas ir noteicošais faktors – ģenētika, veselīgs uzturs vai aktīvs dzīvesveids? 107 gadus veca sieviete, kas sniegusi vairākas intervijas par savu garo mūžu, uzskata, ka atbilde slēpjas attiecībās starp cilvēkiem un spējā izvairīties no stresa.
Pēc 107 gadus vecās Mildredas Baronas teiktā, vissvarīgākais ir apkārt sev veidot loku ar cilvēkiem, kas sniedz atbalstu un prieku, un, ja nepieciešams, atteikties no attiecībām, kas izsmeļ vai rada pastāvīgu spriedzi.
"Es vienmēr centos apkārt sev izvēlēties cilvēkus, ar kuriem man ir labi," viņa skaidroja. "Ja kādas attiecības kļuva pārāk izsmeļošas, es iemācījos no tām attālināties."
Spēcīgas attiecības var pagarināt dzīvi
Zinātnieki jau daudzus gadus pēta cilvēku dzīvesveidu, kas ir vecāki par simts gadiem, lai saprastu, kas palīdz viņiem dzīvot tik ilgi. Daudzos pētījumos atkārtojies viens un tas pats secinājums: spēcīgas sociālās saites un atbalstošas attiecības spēlē ļoti lielu lomu labklājībā.
Tā sauktie simtgadnieku pētījumi rāda, ka cilvēki, kuriem ir tuvi draugi, ģimene vai kopiena, bieži izceļas ar labāku psihisko un fizisko veselību. Regulāra saziņa un emocionāls atbalsts palīdz samazināt vientulību un piešķir ikdienas dzīvei jēgu.
Stresa ietekme uz veselību
Papildus sociālajām attiecībām pētnieki arī izceļ stresa lomu. Ilgstošs stress var ietekmēt organismu vairākos līmeņos.
Pētījumi liecina, ka hronisks stress ir saistīts ar augstāku iekaisuma līmeni organismā, kas savukārt var palielināt dažādu slimību risku. Tas arī var vājināt imūnsistēmu un padarīt organismu vairāk uzņēmīgu pret infekcijām.
Tāpēc stresa pārvaldība un emocionālā līdzsvara saglabāšana tiek uzskatīti par svarīgiem faktoriem, kas var veicināt ilgāku un veselīgāku dzīvi.
Mazie ieradumi, liela ietekme
Ekspertu teiktajā laba sociālā dzīve nenozīmē tikai plašu draugu loku. Svarīgāks ir kvalitātes, nevis kvantitātes aspekts – dažas tuvas un uzticamas attiecības var būt daudz vērtīgākas nekā desmitiem virspusēju pazīšanos.
Arī ikdienas mazie ieradumi var palīdzēt samazināt stresu. Piemēram:
- regulāra saziņa ar draugiem vai ģimenes locekļiem,
- laika pavadīšana dabā,
- hobiju piekopšana,
- spēja atpūsties un samazināt tempu, ja nepieciešams.
Pēc 107 gadus vecās sievietes teiktā, viens no viņas ilgās dzīves atslēgas principiem bija vienkāršs: apkārt sev pulcēt cilvēkus, kas nes pozitīvu enerģiju un neturēties pie attiecībām, kas rada pastāvīgu spriedzi.
Zinātnieki apstiprina, ka šāds piegājiens nav nejaušs. Arvien vairāk pētījumu liecina, ka spēcīgas attiecības, emocionālais līdzsvars un stresa samazināšana var būt tikpat svarīgi kā uzturs vai fiziskās aktivitātes, runājot par ilgas un veselīgas dzīves noslēpumiem.