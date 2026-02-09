Sasildies ar februāra "Jauns OK" numuru!
Ielej sev siltu tēju, ievelc elpu un atver februāra "Jauns OK" - žurnālu, kas palīdzēs sakārtot domas un dzīvesveidu. Jaunajā numurā tikai skaidri, iedvesmojoši un praktiski padomi: kā beigt izdabāt, kā atpazīt slēpto cukuru, kas zog tavu enerģiju un ādas mirdzumu, un kā iemācīties pateikt “nē” tā, lai paliek vieta tev pašai.
Uz vāka - pasaulslavenā latviešu operdziedātāja Marina Rebeka. Viņas balss spēj piepildīt lielākās un prestižākās zāles - ne velti aizvadītais gads viņai atnesis iespaidīgu balvu birumu. Intervijā viņa stāsta par iekšējo disciplīnu, kas to padara iespējamu un eleganci, kas iemiesojas katrā Marinas kustībā.
Šajā numurā ir arī viena no tām sarunām, kas paliek prātā ilgāk par izlasīšanas brīdi. Vīrieša portretā - Jānis Šipkēvics. Viņš stāsta par bērnību, par humora spēku kā atslēgu un par traumām, kas reizēm negaidīti parāda pareizo dzīves virzienu.
Februāra Jauns OK lasi arī par izdabāšanu jeb “people pleasing”. Raksts par to, cik plāna ir robeža starp apzinātu piekāpšanos “mīļā miera labad” un automātisku piekrišanu visam, kas nāk tavā virzienā. Nepārtraukta izdabāšana ir kā būšana laivā ezera vidū bez airiem rokās - tu ļauj vējam un viļņiem izlemt, kur nonāksi. Rakstā lasi, kā atgūt savus “airus”, lai sāktu pastāvēt par savām vajadzībām un mugurkaulu.
Ziema ir laiks, kad īpaši cieš delikāta ķermeņa daļa - lūpas. Lielajā kopšanas ceļvedī lasi dermatoloģes Laumas Valeines padomus, kā parūpēties par plāno un maigo ādu uz lūpām, lai jau visu mīlētāju dienā būtu gatava karstiem skūpstiem.
Vēl šajā numurā mēs parunājam par skaistumu no citas - uztura puses. Nav noslēpums, ka cukurs atstāj pēdas tavā sejā un labsajūtā. Dermatoloģe un preventīvās veselības speciāliste Jana Janovska, uzsver, ka cukurs ir kā vilks aitas kažokā - tas ir gandrīz visur, grūti kontrolējams un atbildīgs par daudzām veselības un skaistuma likstām, tostarp iekaisumu, tonusa zudumu un citiem. Lasi, kā veikt gudras un pārdomātas uztura izvēles!
Februāra numurs ir kā labs sarunu biedrs, kas parāda jaunu šķautni ierastās lietās, lai tava dzīve kļūtu piepildītāka, laimīgāka un vieglāka.