Silto džemperu dienā aicina samazināt apkures temperatūru par 4 grādiem un domāt par klimatu
Silto džemperu dienā 5. februārī iedzīvotāji, skolas un organizācijas visā Latvijā aicinātas par dažiem grādiem samazināt temperatūru telpās un uzvilkt siltāku džemperi.
Šī simboliskā rīcība atgādina, ka pat nelielas izmaiņas ikdienas paradumos var palīdzēt taupīt enerģiju un mazināt klimata pārmaiņas, informē Vides izglītības fondā.
Vides izglītības fonds aicina iedzīvotājus pievienoties akcijai 5. februārī, iesaistot arī ģimenes locekļus, pašvaldības, izglītības iestādes un sadarbības partnerus.
Pievienojoties akcijai, var samazināt telpu apkures temperatūru ne vairāk par trim vai četriem grādiem un uzvilkt siltāku džemperi. Organizācija aicina dalīties ar savu pieredzi sociālajos tīklos un iedvesmot citus, izmantojot mirkļbirkas "#UzvelcDžemperi" un "#ManRūp".
Šajā dienā aktīvi iesaistās Latvijas ekoskolas, pārrunājot klimata pārmaiņas, energoefektivitāti un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Skolās norisināsies diskusijas, prezentācijas un viktorīnas par klimatu, enerģijas veidiem un taupīšanas paradumiem, kā arī radošas un praktiskas aktivitātes - mācību stundas bez elektrības, galda spēļu pēcpusdienas, kopīga tējas dzeršana ar sarunām par vidi, radošie konkursi un fotoakcijas.
Akcijā piedalās gan pirsmsskolas izglītības iestādes, gan skolas, gan tehnikumi, gan augstskolas no Valmieras, Daugavpils, Madonas, Aizkraukles, Salacgrīvas, Jelgavas, Mērsraga un citām vietām Latvijā.
Ik gadu februārī Latvijā un visā Eiropā atzīmē Silto džemperu dienu. Šo iniciatīvu aizsāka ekoskolas Beļģijā 2005. gadā, aicinot sabiedrību pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un veicināt ilgtspējīgus ikdienas paradumus. Silto džemperu dienas aktivitātes atgādina, ka nelielas izmaiņas ikdienas paradumos ir būtisks ieguldījums enerģijas taupīšanā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā.
Samazinot apkuri tikai par vienu grādu, iespējams būtiski ietaupīt enerģiju un vienlaikus samazināt ietekmi uz vidi, skaidro akcijas rīkotāji.