Vai zini, kas ir "sharenting" jeb bērnrādīšana? Apzināti vai ne - bet Latvijā un pasaulē tā dara daudzi
Bērni ir laime – un dažreiz ar šo laimi gribas lepoties visai pasaulei. Tomēr Bērnu aizsardzības centrs atgādina par publicētajām vadlīnijām par bērna tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību, ar nu jau arī precizētu terminoloģiju, tajā skaitā jēdzienu "bērnrādīšana".
04.07.2025. publicētas Vadlīnijas par bērna tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību, kuras viegli pārskatāmās infografikās atrodamas BAC mājaslapā.
Vadlīniju mērķis ir sniegt skaidrojumu par bērna tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību iespējami plašam bērnu aprūpes īstenotāju (vecāki u. c. bērnu likumiskie pārstāvji, dažādu nozaru speciālisti, kuri iesaistīti bērnu tiesību aizsardzībā) lokam un aktualizēt šīs tiesības bērnu tiesību aizsardzības kontekstā sabiedrībā kopumā.
Bērnrādīšana jeb “sharenting”
Bērnrādīšana ("sharenting") ir plaši izplatīta prakse, kad vecāki publiski dalās ar sava bērna personas datiem – attēliem un video – digitālajā vidē. Lai gan šī tendence jau ir kļuvusi par plaši izplatītu sociālu parādību, tā ietver dažādus riskus bērna privātumam, drošībai, kā arī bērna psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.
Vairāk par bērnrādīšanu un bērna tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību Bērnu aizsardzības centra izstrādātajā materiālā.