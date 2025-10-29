Īsta mīlestība vai soctīklu izrādīšanās? Reāli soļi ikdienā, kuri pa īstam stiprina pāra attiecības
Mīlestība nav tikai ziedi un dāvanas, tā rodas ikdienas izvēlēs un rituālos, kas stiprina pāra saikni. Psiholoģe Diāna Zande un gešaltterapeite Līva Spurava uzsver, ka attiecības prasa ne tikai lielus žestus, bet arī mazos ikdienas mirkļus, kas veido patiesu tuvību un izpratni starp partneriem.
Kopīgas intereses un prieka brīži. Un - aiziet ciemos vienam pie otra
Nākamais slānis attiecību stiprināšanā ir hobiji un kopīgas nodarbes. Ne tik svarīgi, kas tieši tie ir – makšķerēšana, mājas būvēšana, filmu skatīšanās vai gatavošana –, bet gan tas, ka tie notiek regulāri. “Mēs nevaram gatavot ēst reizi gadā kopā un teikt, ka tas mums ir svarīgs rituāls. Bet, piemēram, kāzu gadadienas atzīmēšana, laivu brauciens vai ziemas slēpošanas ceļojums – tie ir īpaši notikumi, kurus mēs gaidām. Tā ir mūsu pāra darīšana, un abi par to zina, un abiem tas patīk.” Tieši šī gaidīšanas sajūta pāri satuvina, padarot īpašus gan ikdienas mirkļus, gan svētkus. “Piemēram, es turu vīram roku uz kājas, kad viņš brauc pie stūres. Viņš man nē, jo man nepatīk. Bet viņam patīk.”
Diāna aicina neaizmirst arī par kādu sen zināmu, bet ar laiku bieži piemirstu attiecību dimensiju – vēlmi būt kopā partnera pasaulē. “Ļoti svarīgs rituāls ir aiziet ciemos vienam pie otra. Ja viņam patīk motosports, tad aiziet kopā uz sacensībām. Tieši tāpat kā attiecību sākumā – mums bija pilnīgi vienalga, kur, bet galvenais, ka kopā. Savukārt otram partnerim atnākt līdzi uz deju nodarbību vai kopā noskatīties romantisko filmu. Ik pa laikam paciemoties otra pasaulē.” Šāda iejūtība un interese saglabā svaigumu un tuvību arī pēc daudziem kopdzīves gadiem.