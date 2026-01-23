Vai var pieprasīt papildu uzturlīdzekļus no otra vecāka, ja viņš pelna vairāk? Atbild mediatore
Agnese grib zināt – vai situācijā, kur bērns pavada vienādu laiku pie abiem šķirtajiem vecākiem, bet viens no vecākiem ir daudz labāk situēts, vai otrs var no viņa var pieprasīt uzturlīdzekļus?
Lasītāja LVportālā interesējas:
Ar bērnu tēvu esam šķīrušies pie notāra, noslēdzot vienošanos. Ir divi mazgadīgi bērni, kuri atrodas dalītā aprūpē: pusi laika bērni pavada pie manis un pusi laika pie tēva. Uzturlīdzekļus neviena puse otrai nemaksā. Ar bērnu audzināšanu saistītie izdevumi tiek dalīti uz pusēm. Tēva ienākumu līmenis ir vairākas reizes augstāks par manējo, kas nozīmē, ka vienu nedēļu bērni dzīvo pie turīgā vecāka, kur mantas, ceļojumi un iespējas ir krietni lielākas, un vienu nedēļu pie manis – “budžeta” vecāka –, kur nedzīvojam nabadzīgi, bet visi izdevumi tiek rūpīgi plānoti. Vai šādā gadījumā tiesa var lemt par papildu uzturlīdzekļu maksāšanu man, lai bērniem nodrošinātu līdzvērtīgus dzīves apstākļus abās mājās? Ja var, kā tiesa noteiktu uzturlīdzekļu apmēru?
Atbild zvērināta advokāte, sertificēta mediatore Marta Urbāne (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija):
Situācijās, kad bērni dzīvo pie abiem vecākiem aptuveni vienādu laiku, tiek vērtēts katra vecāka pienākums piedalīties bērna uzturēšanā samērīgi ar viņa spējām un mantisko stāvokli.
Ja vecāku ienākumi būtiski atšķiras un faktiskā izdevumu sadale uz pusēm bērna interesēs nav pietiekama, uzturlīdzekļu apmērs ir pārskatāms. Vispirms lietderīgi mēģināt vienoties, izmantojot mediāciju. Ja tas neizdodas, var vērsties tiesā ar prasību palielināt uzturlīdzekļus.
Atbilstoši Civillikuma 179. pantam tiesa izvērtēs bērna vajadzības un katra vecāka spējas un mantisko stāvokli. Ja viens vecāks pelna ievērojami vairāk, tiesa var noteikt papildu uzturlīdzekļus, lai bērnam abās mājās būtu pēc iespējas līdzvērtīgi apstākļi, jo tas būtu bērna interesēs.