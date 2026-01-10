Kāds izskatās tavs ideālais vīrietis? Daudzas jau paspējušas uzģenerēt savu īsto un vienīgo
Varbūt tev gribās uzzināt, kāds tad izskatās tavs ideālais partneris? Uz šo jautājumu atbildi tev palīdzēs sniegt mākslīgais intelekts (MI).
Pērn daudzi ar MI palīdzību "pareģoja" sava pirmā bērna dzimumu, bet šis gads sācies, mēklējot ideālo partneri, nedaudz atšgārni, bet neviens nesūdzas. Manu "Threads" lentu ir pārņēmušas bildes, kurās sievietes laimīgas smaida, bet viņām pie sāniem ir piespiedušies MI uzģenerēti vīrieši. Virs bildes rakstīts: "Mans ideālais vīrietis pēc ChatGPT domām", vai arī minēta kāda cita MI lietotne. Bieži tiek piebilsts: "Varbūt esat redzējušas?" un "Vai man piestāv?". Komentāros brīžiem parādās kāds, kurš uzraksta: "Šis vīrietis izskatās, ka satiekas ar vairākām vienlaicīgi, tev būs jāstājas rindas galā, lai tiktu pie viņa," dodot mājienu, ka MI ģenerē līdzīgus tipāžus katrai sievietei. Bet neskatoties uz to, trends ļauj sievietēm satuvināties un draudzīgi pasmieties par opcijām, ko ChatGPT piedāvā.
ChatGPT generated my perfect man— Kseniia Baziian (@KseniiaBaziian) January 6, 2026
Take or toss? pic.twitter.com/Rg3GeAcIA7
Ja arī tev ir vēlme paspēlēties ar MI, piemēram, ChatGPT, viss, kas tev ir jāizdara, ir jāaugšupielādē bilde, kurā esi redzama. Vislabāk derēs bilde, kur tev blakus ir pietiekami daudz vietas, lai varētu ievietot vēl vienu cilvēku. Pēc tam uzraksti: "Uzģenerē man blakus vīrieti, kurš man piestāvētu." Visbeidzot nospied "Sūtīt" un uzgaidi kādu brīdi, līdz MI apstrādās bildi un parādīs, kāds cilvēks tev varētu piestāvēt. Ja nevēlies augšupielādēt savu bildi, tad uzdod MI uzģenerēt bildi, kāds, pēc viņa domām, vīrietis tev piestāvētu. Arī vīrieši var izmēģināt šo trendu, aizstājot vārdu "vīrietis" ar "sieviete".