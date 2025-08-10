Mākslīgais intelekts (MI) pilda arvien vairāk pienākumu, tāpēc nav brīnums, ka tam uztic arī "pareģot" bērna dzimumu.
Trakā pasaule
Šodien 17:26
Piedzims puisītis vai meitenīte? Jauns trends - ieskatīšanās nākotnē ar mākslīgā intelekta palīdzību
Mākslīgais intelekts (MI) pilda arvien vairāk pienākumu, tāpēc nav brīnums, ka tam uztic arī "pareģot" bērna dzimumu.
Vairs nav jāvērtē vēdera forma vai jāseko līdzi ēšanas paradumiem, lai noteiktu, kurš bērns piedzims pirmais – tagad cilvēki vienkārši izklaidējas, izmantojot MI filtru lietotnē "CapCut", kas parāda gan bērna dzimumu, gan arī to, kā bērns varētu izskatīties. Un, protams, nav obligāti jābūt stāvoklī, lai “noskaidrotu” savu nākotnes bērna dzimumu – tas ir tikai instruments paredzēts izklaidei.
@soffiam8 Wanted to try it since it’s been all over my feed😂 #aifilter #aifilter #aifilter #Multiaverso ♬ som original - Monique
@carolaflorista ai stay changing my face 😭 definitely my bad ass child taking my earrings to play with #aifilter #Multiaverso #fyp ♬ som original - Monique