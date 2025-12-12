Aidis Tomsons: “Kamēr dzīvoju, tikmēr gribu būt noderīgs”
Divdesmit gadu “Krustpunktā”, tūkstošiem zvanu un nebeidzams troksnis sociālajos tīklos. Aidis Tomsons tiešajā ēterā runā par mieru, robežām pret rupjībām, žurnālista atbildību, ģimeni un Adventes gaismu. Arī par to, kāpēc izvēlējās aiziet no kādas ļoti populāras sociālo tīklu platformas. Saruna ar viņu - žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunākajā numurā.
Ar mieru pret rupjībām
Radio studijā ir klusums. Tāds iespējams tikai tajā brīdī, kad mikrofons ir izslēgts, bet cilvēks pie tā vēl dzīvo ēterā. Aidis Tomsons šajā klusumā neizskatās pēc cilvēka, kurš ik dienu sastopas ar sabiedrības nervu – dusmām, aizvainojumu, bailēm un neapmierinātību, kas ieplūst raidījuma Krustpunktā ēterā. Viņa balss ir mierīga, tonis nosvērts, bet aiz tā slēpjas atziņa – šis miers nav dāvana, tas ir lēmums. Kā Aidim raidījuma laikā izdodas saglabāt līdzsvaru, ja zvanītājs sāk ārdīties un visu savu žulti izgāž tieši uz viņu? “Vai es tiešām saglabāju mieru? Iekšēji nejūtos diži lielā diskomfortā. Atceros skolas laikus. Bija savaldīgi skolotāji un tādi, kuri, ja no rīta nebija iedzēruši kafiju vai ne ar to kāju no gultas bija izkāpuši... Manuprāt, savaldība atkarīga no garastāvokļa. Bērns būdams, domāju – kad būšu liels, nebūšu garastāvokļa cilvēks. No tā, kāds man ir noskaņojums, nevajadzētu mainīties manai attieksmei pret citiem.”
Runājot par klausītājiem, Aidis nesaka, ka agrāk viss bija labāk vai ka cilvēki tagad daudz vairāk uzdrošinās. “Man drīzāk ir sajūta, ka mēs, Latvijas Radio, esam tāda miera osta. Jo sociālajos medijos agresivitāte ir krietni lielāka. Šķiet, bijām pirmie, kas deva iespēju cilvēkiem izpausties publiskajā telpā, kad interneta vēl nebija. Sāka Kārlis, un daži mani kolēģi turpināja. Viņiem gāja grūti. Bet man šķie, ka mēs esam izaudzinājuši mūsu klausītāju. Mēs sakām, ka rupjības neciešam. Ka mums ir standarti, kurus pārkāpt nedrīkst. Viedokļu daudzveidība ir plaša, bet, ja tu pārkāp pāri robežai un aizskar cita cilvēka cieņu un godu, tad tu tiec atslēgts. Tāpēc mūsu galā ir krietni pieklājīgāka auditorija nekā feisbukā vai platformā X.”
Apmēram pirms gada Aidis no X izrakstījies. Laiku pa laikam tur pausti viedokļi, kuros dominē nevis argumenti, bet citu aizskaršana un ļauns prieks. “Tas nozīmē, ka tāds cilvēks ir ļoti nelaimīgs, pilns ar rūgtumu, tāpēc cenšas arī citus darīt nelaimīgus. Man viņu ir žēl.”
Visu sarunu ar Aidi Tomsonu lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā numurā, kas 5. decembra nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.