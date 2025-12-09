Lielie debesu spēlētāji mierīgus laikus nesola. Astroloģiskās prognozes 2026. gadam
Astroloģijas pamatprincips – kas kosmosā, tas arī uz Zemes. Lielie debesu spēlētāji – mūsu galaktikas planētas – jau vairākus gadus veido sarežģītas kombinācijas un arī jaunajā gadā mierīgus laikus nesola. Tajā pašā laikā katram cilvēkam, firmai vai valstij un to līderiem ir savas astro kartes. Nekad nebūs tā, ka visiem viss slikti vai visiem ideāli. Sertificētas astroloģes Gunas Kārkliņas prognozes - žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā “Kāds būs 2026. gads”.
Ko izdomājuši zvaigžņu tulki?
Kosmosā ir noteikta lietu kārtība, katrs debesu ķermenis kustas ar konkrētu ātrumu pa noteiktu trajektoriju, un gadu tūkstošiem tas tā ir bijis. Nekādu jaunu Ameriku izdomāt nav iespējams. Šī kosmiskā lietu kārtība attiecas arī uz astroloģiju. Zinātnieki gan pārmet – kādu zodiaka apli jūs, astrologi, esat izdomājuši, ja tur augšā nekāda rimbuļa nav! Savukārt astrologi atbild, ka viņu mācības teorētiskā bāze arī veidojusies gadu tūkstošiem, pētot norises uz Zemes un salīdzinot ar to, kas notiek kosmosā.
Ir jautājumi, uz kuriem var rast atbildes, un globālās norises, kuras iespējams prognozēt, bet ir jautājumi, uz kuriem atbildi nezinās neviens. Piemēram, ir iespējams pateikt ilgākus laika periodus, kad pasaulē gaidāms tehnoloģiju uzrāviens vai pārmaiņas finanšu jomā, kad tiks drupināta vecā pasaules kārtība, dalītas teritorija vai kad aktualizēsies migrācijas jautājumi. Bet pavisam noteikti nevar pateikt, kur un cikos notiks kāds terora akts vai pie kura krasta un kurā datumā piestās laiva ar nelegālajiem migrantiem. Mundānā jeb pasaules un valstu astroloģija pamatā vēsta par globālām tendencēm.
Kosmiskā hierarhija
Astrologi debesu spīdekļus iedala divās nosacītās grupās – ir tie, kas vairāk atbild par ikdienišķām, sadzīviskām tēmām, un tie, kuru aizbildniecībā ir globālie procesi.
Ikdienas dzīvē nozīmīga vieta ir mūsu Zemes pavadonim Mēnesim. Pārvietojoties zodiakā, tas var ietekmēt dienu fonu un noskaņas, kā arī cilvēku emocionālo stāvokli. Taču tas ir ātrs zellis un vienā zodiaka zīmē uzkavējas vidēji divarpus dienu. Astroloģiskajos kalendāros šis ceļš parasti tiek norādīs, un 2026. gada Mēness ceļš zodiakā skatāms kalendārā .. lpp. Mēness kalendārus izmanto, izvēloties piemērotāko laiku ikdienas darbiem, arī skaistumkopšanā, pirts un spa procedūru sekmīgākai norisei un tamlīdzīgi. Tā dēvētā tautas astroloģija izsenis balstījusies uz Mēness stāvokļiem – ļoti daudz apliecinājumu tam varam atrast arī latviešu tautas ticējumos.
Pie nosacīti sadzīviskām planētām pieskaitām Merkuru, Veneru, daļēji arī Marsu. Merkurs īpašās retrogrādās kustības laikā var izjaukt kādus plānus, taču tam nav būtiskas ietekmes uz globālajiem notikumiem. Venera, kas simbolizē mīlestību un materiālo labklājību, pēc savas dabas ir maiguma un harmonijas nesēja, un tai nav spēka radīt lielas katastrofas, savukārt Marsa enerģija, kas saistīta ar romiešu kara dievu, gan var ietekmēt konfliktus, karus un nemierus. Taču planēta savu novietojumu zodiakā arī maina diezgan bieži, vidēji reizi pusotrā vai divos mēnešos, un tad situācijas skatāmas atbilstoši situācijai.
Un tad jau ir lielie debesu spēlētāji. Spēcīgāka ietekme uz pasaules norisēm ir tālajām planētām – Urānam, Neptūnam un Plūtonam –, bet savu lomu spēlē arī Jupiters un Saturns. Ko tie sola pasaulei 2026. gadā?
Visu rakstu lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā, “Kāds būs 2026. gads”, kas no 12. novembra nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Tur atradīsi arī pilna izmēra kalendāru ar vārda dienām, Mēness fāzēm, zodiakiem un labvēlīgajām dienām.