Vai laimīgas un nelaimīgas attiecības ir jau zvaigznēs ierakstītas? Skaidro astrologs Andris Račs
“Mēdz uzskatīt, ka horoskops ir mūsu vēlmju rezultāts. Bet, ja tā tiešām būtu, tad iedod katram horoskopu pēc nejaušības principa un dzīvo! Tomēr cilvēks šajā pasaulē ienāk jau ar kaut kādu pieredzi, kas atspoguļojas viņa individuālajā astroloģiskajā kartē. Arī attiecību pieredze,” saka astrologs Andris Račs. Sarunu ar viņu lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā, “Kāds būs 2026. gads”.
Attiecības ir mūsu sarunas galvenā tēma. Cik liela nozīme ir tam, kā veidojam attiecības ar sevi un citiem, un kas mums zvaigznēs ierakstīts jeb iedots kopš dzimšanas? Kas ir pamatelementi, un kāda ir to ietekme uz cilvēka raksturu?
Saullēktā vai saulrietā dzimis
Liela nozīme ir stundai, kad cilvēks dzimis. Saullēkta laikā dzimušie vairāk vērsti uz sevi, savukārt saulrietā dzimušie ir diezgan atkarīgi no attiecībām ar citiem. Būtībā tas nozīmē, ka saullēkta cilvēkiem attiecības lielākoties nebūs pirmajā vietā, kamēr saulrietā dzimušie nejūtas pilnvērtīgi, esot vieni. “Bet tas nenozīmē, ka saullēktā dzimušajiem nav attiecību,” pasmaida astrologs.
Vēl zvaigžņu iedotajā paciņā ir arī tādi lielumi kā introverts un ekstraverts, agri vai vēlu. Agrākā izpratnē tās bija laulības, šodien – arī attiecības, noturīgums, vajadzība pēc kaut kā ilga vai, tieši otrādi, īslaicīga, kā arī enerģijas tips. “Starp introvertajiem un ekstravertajiem var būt dažādas kombinācijas. Piemēram, es varu būt introverts, bet man patīk ekstravertas sievietes, vai otrādi. Tad ir variants par attiecībām starp vienādiem tipiem.” Te uzreiz rodas jautājums par labi zināmo teicienu, ka pretpoli pievelkas, un to, ka mēdzam atrast partneri, kurš it kā kompensē tās īpašības, kuru mums pašiem trūkst. “Domājot par romantiskām attiecībām, runa īsti nav par kompensēšanu. Ja es pats būšu ugunīgs, tad patiesībā miers un pasivitāte mani kaitinās. Jā, vājuma brīdī var šķist, ka gribu mieru, bet pēc tam miršu nost aiz garlaicības. Reizēm cilvēki izšķiras tieši tādēļ, ka nevar izturēt viens otra temperamentu,” paskaidro Andris Račs. Savukārt, kas attiecas uz noturīguma sadaļu, jāņem vērā, ka tiem, kuri vairāk tendēti uz īslaicīgām attiecībām, nepieciešami notikumi, tāds kā regulārs restarts. “Matemātiski rēķinot, ceturtajai daļai cilvēku ir tāds horoskops, par ko astrologs saka – ar viņu nevar normāli un mierīgi veidot attiecības. Īsumā – miera tur nebūs. Tad viņam jāatrod tāds pats nemiera gars.”
