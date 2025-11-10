Dace Reinika: "Mīlestība pret savu valsti veidojas jau ģimenē, tāpēc valsts svētki ir jāsvin"
“Bērni mācās no redzētā piemēra. Mīlestība pret savu valsti, patriotisms veidojas jau ģimenē, tāpēc valsts svētki ir jāsvin. Un tas jādara skaisti,” žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā saka Dace Reinika. Šis būs trešais gads, kopš Reiniku ģimenē iedibināta jauna tradīcija, neaizmirstot arī iepriekš izkoptās.
Kopīgas pusdienas, himna
Ar Daci Reiniku tiekamies Brīvības pieminekļa pakājē, un viņa atzīst, ka šeit vienmēr pārņem svinīgas, patriotiskas un arī lepnuma pilnas sajūtas. Jau kopš mazām dienām te iets Dziesmu svētku gājienā, tagad tas tiek darīts ar savu kori Tērvete, kuru Dace vada 30 gadus, un arī ikdienā, kad gadās būt Rīgā un iet garām mūsu brīvības simbolam, dvēselei kļūst silti, jo “esam brīvi un varam nākt pie pieminekļa, nolikt ziedus, dziedāt himnu”.
Latvijas valsts svētkos gan Reiniku ģimene ir savā mīļajā Tērvetē. “Mums izveidojusies jauna ģimenes tradīcija – trešo gadu tieši 18. novembrī visi sabraucam pie manas māsas. Arī viņa dzīvo Tērvetē, skaistā lauku mājā, kas ir vecā Pālenu medību muiža. Atbrauc mūsu bērni ar savām ģimenēm, kopā gatavojam svētku pusdienas, saklājam skaistu galdu ar sarkanbaltsarkaniem dekoriem, svecēm un tematiskām salvetēm un svinam Latvijas dzimšanas dienu. Dziedam arī valsts himnu, un man ir prieks, ka mazdēls, mazais Ričards, kuram ir piecarpus gadu, to dara ar ļoti lielu atbildību, pietāti. Viņš zina, ka himnas laikā nesarunājas, neknosās, un viņš arī zina, kurš ir mūsu valsts prezidents. Domāju, ka bērni mācās no redzētā piemēra, un mūsu ģimenē patriotisms ir bijis vienmēr.”
Pašiem sava himna
Dace Reinika 12 gadus bijusi Annas Brigaderes pamatskolas direktore, astoņus gadus vadījusi Tērvetes novada pašvaldību un jau 30 gadus ir jauktā kora Tērvete diriģente, tāpēc valsts svētkos allaž bijuši pasākumi, kuros jāpiedalās un jāsaka uzrunas. “Novadā svinīgais Latvijas dzimšanas dienas pasākums, kad suminām iedzīvotājus par labi padarītiem darbiem, par ieguldījumu novada attīstībā, notiek dienu vai divas pirms 18. novembra. Gan koncerts, gan uzrunas un pat vietējo mājražotāju darinātās kūkas dekorētas ar valsts simboliku. Tas vienmēr ir ne tikai patriotisks, bet arī ļoti emocionāls pasākums. Tērvetē ir burvīgs lokālais patriotisms, mums pat ir sava himna, kas ir kā stāsts par Tērveti: “Manas dziesmas skan Tērvetē, mani rīti aust Tērvetē, manas naktis tumst Tērvetē, manas mājas ir te.” Vārdu autore ir dzejniece tērvetniece Ulla Kavicka, mūziku komponējis Artūrs Reiniks. Pasākumos to dziedam, stāvot kājās. Tāpat kā Latvijas himnu.
Visu sarunu ar Daci Reiniku, kurā viņa stāsta par patriotismu, ģimenes tradīcijām un dalās ar savām svētku receptēm, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 4. novembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.