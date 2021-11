"Rudenim piestāv tādas lēnas, melanholiskas grāmatas...." Ko lasa Rūta Reinika-Preisa?

“Lasu, lai iedvesmotos, padziļinātāk izzinātu kādu jomu, retāk tā ir vienkārši izklaide. Ieteikumus aizraujošiem lasāmgabaliem var uziet kaislīgu lasītāju Instagram kontos. Arī draudzeņu vidū ir lielas lasītājas, kas labprāt padalās ar savām pērlēm.

Grāmatas pie manis nonāk dažādi – pērku internetā un lasu telefonā, un saņemu kā dāvanas no draugiem un radiem. Vairākas grāmatas esmu pirkusi lidostās, patīk lasīt angliski.

Līdz dēliņa piedzimšanai daudz lasīju ezoterisko literatūru, pašiedvesmas grāmatas, profesionālo literatūru, kas attiecas uz manu darbu par zīmoliem un mārketingu. Vienmēr patikuši biogrāfiskie romāni – īsti stāsti par īstiem cilvēkiem, kas spēj iedvesmot un sniedz jaunas atklāsmes.

Kā jau sievietei man patīk palasīt darbus arī par attiecībām ģimenē, paaudžu konfliktiem un mīlestības līkločiem. Kad pieteicās Ričards, viss fokuss pārslēdzās uz mazuļa gaidīšanu, gatavošanos jaunajai lomai un gaidāmās pasaules izzināšanu. Esmu izlasījusi teju visas grāmatas, ko iesaka lasīt, gaidot mazuli. Šobrīd diezgan aktuāla ir psiholoģiskā literatūra par vecuma attīstības īpatnībām.”

Par mums visiem

Mariana Lekija Ko var redzēt no šejienes. Rudenim vislabāk piestāv tādas lēnas, melanholiskas grāmatas; lai vieglie romāni paliek vasarai, savukārt skandināvu krimiķi – tumšajiem ziemas vakariem. It kā vienkāršs, dabisks, sirsnīgs darbs, bet ļauj aizdomāties par to, kā šķietami vienkārši notikumi ietekmē mūsu dzīvi. Uz grāmatas ceturtā vāka rakstīts, ka tas ir “stāsts par dzīvi, nāvi, mīlestību un visiem mums”, un tas ir ļoti precīzi pateikts.

Neparasta sieviete

Laima Muktupāvela Mīla. Benjamiņa. Man patīk biogrāfiski romāni ar vēsturisku piesitienu. Īpaši, ja stāsts ir par sievieti, kas dzīvojusi tepat Rīgā un sasniegusi visu pati ar savu spēcīgo raksturu, smadzenēm, paņēmieniem, kas ne visiem liktos akceptējami. Sieviete, kas iet uz mērķi, nereti aizmirstot morāles un ētikas normas. Var viņu pieņemt, var nepieņemt, bet stāsts ir interesants. Man patika.

Tas tik ir ceļojums!

Zane Eniņa Nekaunīgais pingvīns. Iesaku visiem, kam patīk ceļot, kas mīl piedzīvojumus, dabu, dažādas kultūras un ar prieku jūt līdzi cilvēkiem, kas nebaidās rīkoties pārdroši, lai sasniegtu savu mērķi. Grāmata, kas deva man iespēju ceļot Covid laikā, ieveda citā pasaulē un ļāva pasapņot – kā būtu, ja būtu, ja varētu tā ņemt un doties apkārt pasaulei. Lieliska valoda, viegli lasās. Iedvesmojoša.

Izlasīt un pārlasīt

Mark Manson The Subtle Art of Not Giving A Fuck. Šī ir grāmata, ko iesaku visiem izlasīt jebkurā gadalaikā. Ne tikai izlasīt, bet regulāri pārlasīt. Šī grāmata ir uzrakstīta asprātīgi, tieši, un brīžiem ir sajūta, ka dabū pliķi sejā. Tev nav jābūt katru dienu laimīgam, priecīgam, nav viss jāvar, un IR jāpieļauj kļūdas. Kad jūties ne visai pa dzīvi, kad uztraucies par attiecībām darbā, ar draugiem, par to, ko kādam esi pateicis vai neizdarījis, meklē šo grāmatu! Šī grāmata ļoti atšķiras no citiem šā žanra literatūras darbiem.

Būt cilvēkam

Juvāls Noass Harari Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture. Iesaku šo grāmatu tiem, kurus interesē cilvēces attīstības un evolūcijas tēma. Kas ietekmē to, kā mūsu suga mainās, kādu lomu šajos procesos ieņem tehnoloģijas, gēnu inženierija u. tml.

Spēka vārdi mammai

Gundega Roze Mammas zina vislabāk. Šī grāmata ir tāds kā interviju apkopojums. Stāsti par reālām mammām ar vienu, diviem un vairāk bērniem. Stāsti, ko lasīt jaunajai mammai brīžos, kad liekas, ka ir grūti, ka netiec ar visu galā, ka citiem noteikti iet vieglāk. Mammu ikdienas izaicinājumi, emocionālie kritumi un kāpumi, praktiski ieteikumi, kā dzīvē iet uz priekšu, kad ceļu vairs neredzi, kā neizmirst savas vajadzības un pāri visam apzināties, kāda tā ir laime un dieva dāvana būt par mammu.

Jaunums bērniem!

Vasaras izskaņā grāmatu veikalu plauktos nonāca Reiniku ģimenes lolojums – jauna, krāsaina un interaktīva dzejoļu un krāsojamā grāmata Ričijs Rū rīko koncertu, kas papildināta ar 11 dziesmu un to instrumentālo pavadījumu albumu. Bērnu dzejoļu autore ir vecāmamma Veronika Reinika, tos par dziesmām pārvērtis mūziķis Lauris Reiniks, visa projekta idejas autore ir Rūta Reinika-Preisa.

