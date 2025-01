FOTO: Artūrs Reiniks bauda tropu paradīzi Šrilankā, kur vietējie paši tin tabaciņu un gatavo kandžu

Šrilankā zilonis un bruņurupucis ir valsts simboli, tie ir visur – arī uz apģērbiem un suvenīriem. “Ziloņus var iegādāties arī privātpersonas, bet tikai tad, ja vari apliecināt, ka tavā īpašumā ir lielas zemes platības un apjomīga ūdenskrātuve. Ja šo divu lietu nav, tev ziloni neviens nedrīkst pārdot, jo tas būs nelikumīgi,” norāda Reiniks, informēts, ka Šrilankā rūpnieciski notiekot ziloņu izkārnījumu pārstrāde. “Tur atklājuši, ka no šo dzīvnieku kakām var gatavot visu ko, jo to saturs ir ļoti ekoloģisks. Būtībā ziloņi visu laiku ēd zaļumus, augļus. Dienas laikā patērē apmēram 250 kilogramu pārtikas, izdzer 200 litru ūdens. Un tad nu šiem ienāca prātā, ka no izkārnījumiem varētu ražot papīru. Domāts – darīts! No šī ekoloģiskā papīra tālāk tiek ražots rakstāmpapīrs, aploksnes, kartītes, plakāti un daudz kas cits,” uzzinājis mūziķis.