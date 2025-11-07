"Tēti, lūdzu, ieskaiti man vēl 10 eiro..." - ko darīt, ja bērnam beidzas piešķirtā kabatas nauda
Gandrīz visi vecāki piešķir bērniem kabatas naudu, vidēji no 20 līdz 50 eiro mēnesī, lai veicinātu bērnu patstāvību un finanšu pratību, atklāj SEB bankas veiktā aptauja Latvijā. Tomēr, ja nauda tiek iztērēta pirms termiņa, lielākā daļa vecāku izvēlas sniegt papildu atbalstu, taču pareizākais būtu saruna un mācīšanās no šādām situācijām.
Aptaujas dati rāda, gandrīz puse vecāku (48%) dod papildu kabatas naudu, ja bērns spēj izskaidrot, kāpēc tā tika iztērētā pirms termiņa, savukārt vēl 13% dod naudu, neprasot nekādu skaidrojumu. Ap 3% piešķir papildu naudu “avansā” uz nākamā mēneša rēķina. Savukārt ap 20% papildu naudu nedod, izmantojot šo situāciju, lai izskaidrotu bērnam, kāpēc ir svarīgi plānot savu budžetu.
Ja vecāki vienmēr papildina kabatas naudu, bērns var neapgūt budžeta plānošanu un naudas vērtības izprašanu. Labāk šādas situācijas izmantot kā iespēju bērnam attīstīt finanšu pratību un atbildību. Ieteicams kopā ar bērniem izanalizēt tēriņus, izrunāt prioritātes un ieviest skaidrus noteikumus, kas tiek uzskatīts par izņēmuma gadījumiem, kad nauda var tikt papildināta.
Praktiski ieteikumi vecākiem:
- Noteikt skaidrus un vienkāršus noteikumus par kabatas naudas piešķiršanu un izmantošanu – cik bieži un kāda summa tiek piešķirta.
- Atdalīt pusdienu naudu no kabatas naudas, lai bērns saprastu, kurai daļai jāsedz ikdienas izdevumi, bet kurai – personiskās izvēles.
- Kopīgi analizēt bērna tēriņus, nevis pārmest, bet mudināt mācīties no kļūdām.
- Izmantot situācijas, kad nauda beidzas agrāk, kā iespēju pārrunāt budžeta plānošanu un atbildību un iespēju nopelnīt vairāk
- Vienoties par gadījumiem, kuros papildu nauda tiek piešķirta, lai bērns nepierod, ka naudu vienmēr var palūgt un saņemt.
- Lai saprastu, cik lielai jābūt kabatas naudas summai, vai reizināt bērna vecumu ar 0,5 līdz 1 eiro – iegūtā summa būtu pietiekama nedēļai (protams, ja šeit runājam par naudu personīgiem tēriņiem).
Kabatas nauda nav tikai līdzeklis pirkumiem, bet, galvenokārt, – iespēja bērnam mācīties, kļūt patstāvīgam un atbildīgam. Apzināta finanšu izglītība ģimenē ir stūrakmens bērna turpmākajai veiksmei un labklājībai.
Aptauja atklāja, ka lielākā daļa vecāku ļauj bērniem pašiem lemt, kā tērēt kabatas naudu, taču kopā ar viņiem pārskata un pārrunā izdevumus. Finanšu plānu apspriešana ir ļoti svarīga mācību procesa daļa, jo laba kabatas naudas (kā arī jebkuru citu finanšu) pārvaldība sākas ar rūpīgu sagatavošanos – noteikumu izstrādi un vienošanos tos ievērot.