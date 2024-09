Kāda būtu pieņemama kabatas nauda bērnam? Mamma Zane: "Ja skolā ir brīvpusdienas, kabatas naudu nevajag"

Vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa uzsver – attiecības ar naudu jāveido jau no mazām dienām: “Bērnam ir jāveido izpratne par naudu, lai bērns saprot tēriņus un vajadzības, ka tā nav bezizmēra – pieiesim un paņemsim no bankomāta... Bet tās attiecības ar naudu mēs ģimenē esam veidojuši jau no mazām bērnu dienām. Piemēram, ņemot līdzi iepirkties. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi, lai bērns saprastu to iepirkšanās būtību. Tas nesākas tikai tajā brīdī, kad bērns sāk iet skolā,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa. Ja bērns ir mazs, viņam skolā ir brīvpusdienas, transports ir bez maksas, ārpus aktivitāšu varbūt vēl nav tik daudz, tad vecākam ir jāizvērtē, cik tad šī kabatas nauda ir apjomīga.