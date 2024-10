Cik lielu kabatas naudu jādod bērnam? Latvijā un Igaunijā tā vidēji ir vienāda; Lietuvā daudz lielākas svārstības

Lai gan Latvijā 49% vecāku dod bērniem skaidru naudu, 65% aptaujāto norādījuši, ka bērnam ir maksājumu karte. Gandrīz puse no viņiem savu pirmo karti saņēmuši vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem, mazliet mazāk - vecumā no 11 līdz 14 gadiem. Un vien 10% vecāku norādījuši, ka noformējuši pirmo karti bērniem, kad bērnam bija jau 15-17 gadi. Igaunijā ir vairāk bērnu, kuri pie pirmās bankas kartes tikuši vecumā līdz 10 gadiem, bet Lietuvā biežāk pirmo karti bērni saņem vecumā no 11 līdz 15 gadiem.