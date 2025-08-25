Skolasbiedru mamma apbrīno princeses Ketrīnas "brīnišķīgās" audzināšanas metodes
Velsas princese Ketrīna saņēmusi atzinīgus vārdus no kādas savu bērnu skolasbiedru māmiņas par sirsnīgo un praktisko veidu, kā viņa atbalsta Džordžu, Šarloti un Luisu viņu ārpusskolas aktivitātēs.
Realitātes šova "The Real Housewives of London" zvaigzne Panteja Pārkere pastāstījusi, ka ir personīgi redzējusi Velsas princeses piekoptās bērnu audzināšanas metodes. Ekrāna dīva dalījusies ar šo informāciju realitātes šova pirmizrādes vakarā.
Pārkere apliecina, ka princese Ketrīna ir savu bērnu lielākā fane viņu sporta sacensībās un bieži redzama, uzmundrinot savas atvases, stāvot līdzjutēju rindās. Viljams un Ketrīna vienmēr mudinājuši savus bērnus iesaistīties skolā notiekošajās sporta aktivitātēs, jo arī paši bērnībā iemīlējuši dažādus sporta veidus. "Es viņu redzu diezgan bieži, jo mana dēla skola spēlē pret viņas dēla skolu. Viņi sacenšas regbija un futbola spēlē, tāpēc mēs vienmēr esam vai nu viņas skolā, vai manā," Pārkere paskaidrojusi žurnālam "Hello!" TV realitātes šova "The Real Housewives of London" pirmizrādes vakarā.
"Es viņu bieži redzu, taču ne, lai parunātos, tikai no attāluma," piebilda Pārkere. "Viņa ir tik eleganta, tik jauka, un viņa nekad nepalaidīs garām nevienu no savu bērnu spēlēm. Tas ir tiešām brīnišķīgi. Arī es tā daru, citādi jau es par to nezinātu!”
Pārkeres trīs bērni ir aptuveni tādā pašā vecumā kā Viljama un Ketrīnas atvases, un abas māmiņas bieži sastop viena otru dažādos skolas sporta pasākumos.
Jūlijā Viljams un Ketrīna aizveda Džordžu un Šarloti uz Vimbldonas čempionāta vīriešu vienspēles finālu, kur bērni personīgi satika sportistus un vēroja sacensības no karaliskās ložas.
Divas nedēļas vēlāk Viljams un Šarlote devās uz Šveici, lai skatītos, kā Anglijas sieviešu futbola izlase izcīna uzvaru pār Spānijas komandu Eiropas čempionāta finālā. Šarlote tribīnēs izrādīja neviltotas emocijas, kad kopā ar tēti juta līdzi savas zemes izlases spēlētājām.
Ketrīna jau agrāk atzinusi, ka viņas trīs bērni mīl piedalīties sporta aktivitātēs un kopā skraidīt, kad atpūšas ģimenes mājās. 2023. gadā princese vaļsirdīgi atzina: "Mēs vienmēr nedaudz sacenšamies viens ar otru. Viņi visi mīl sportu, un Luiss ir kā apmāts ar regbiju.”
Pasākumā, kur tika svinēti Anglijas ratiņkrēslu regbija līgas panākumi Pasaules kausa finālturnīrā, viņa piebilda: "Bērni ir tajā vecumā, kad viņiem ļoti patīk skraidīt."
Džordžs, Šarlote un Luiss varēs skraidīt un spēlēt dažādus sporta veidus, cik sirds vēlas, ģimenes jaunajās mājās “Forest Lodge” Vindzorā, jo šis vēsturiskais īpašums būs aprīkots ar tenisa kortu, informē avoti.
Apstiprināts, ka Velsas prinča ģimene pārcelsies vēl šogad. Viņi mainīs burvīgo piecu guļamistabu Adelaides kotedžu Vindzorā, kur nodzīvoja vairākus gadus, pret netālu esošo astoņu guļamistabu “Forest Lodge” muižu.