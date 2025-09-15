Tēvi visbiežāk meklē palīdzību audzināšanā un attiecībās
Kampaņas "Uzticības tālrunis tēviem" laikā tēvi visbiežāk vērsušies ar jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu un attiecībām ģimenē, informēja Bērnu aizsardzības centrā (BAC).
Bieži tikusi aktualizēta tēma par to, kā labāk saprast un atbalstīt bērnu emocionālajās grūtībās, kā arī par to, kā runāt ar pusaudžiem par sarežģītām tēmām.
Kā skaidro centrā, tēvi lūguši padomu, kā risināt konfliktus ar bērniem un partneri, kā saglabāt cieņpilnu saziņu un izvirzīt veselīgas robežas.
Kampaņas laikā atklājies arī tas, ka daudzi tēvi paši izjūt emocionālu slodzi - viņiem trūkst pārliecības, vai viņi ir "pietiekami labi" vecāki, bieži jūtas vientuļi audzināšanas jautājumos un meklē drošu vietu, kur dalīties ar šaubām un saņemt atbalstu.
Tāpat vairāki zvanītāji runājuši par grūtībām pēc šķiršanās vai dzīvojot atsevišķi no bērniem, konsultējoties par to, kā saglabāt kontaktu un būt klātesošam vecākam.
BAC secina, ka kopumā kampaņa parādījusi, ka tēviem ir svarīgi, lai būtu telpa, kur viņus uzklausa bez nosodījuma, palīdz ieraudzīt risinājumus un iedrošina būt aktīviem un emocionāli pieejamiem saviem bērniem.
Jau vēstīts, ka no 8.-14.septembrim BAC bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīkoja kampaņu tēvu atbalstam "Uzticības tālrunis tēviem".
Kā norādījis BAC Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis, tēva loma bērna dzīvē ir īpaša un nozīmīga. Speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm un tēviem, ir būtiski veicināt tēvu līdziesaisti, stiprinot viņu lomu bērna ikdienā. Vienlaikus Cekulis aicina arī pašus tēvus neaizmirst, ka palīdzība ir pieejama - uzticības tālrunis ir resurss, kas sniedz iespēju droši runāt par dažādām situācijām un rast risinājumus.
Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no plkst.12 līdz 20 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas čata funkciju mājaslapā "uzticibastalrunis.lv" vai bezmaksas mobilajā lietotnē "Uzticības tālrunis". Pēc palīdzības iespējams vērsties arī e-pastā "uzticibaspasts116111@bac.gov.lv".