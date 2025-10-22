“Baltic Beauty 2025” prezentācijas pasākums
FOTO: "Baltic Beauty 2025" 20 gadu jubilejai veltītā programma solās būt aizraujoša, izstādē piedalīsies vairāk nekā 300 uzņēmumu
22. oktobrī notika Baltijas lielākās skaistumkopšanas izstādes “Baltic Beauty 2025” mediju pasākums, kurā informēja par izstādes daudzveidīgo piedāvājumu, plašo pasākumu programmu un aktualitātēm nozarē.
Pasākums norisinājās viesnīcā “Hotel Bergs”. Piedalījās:
- Kristīne Černjava, izstādes “Baltic Beauty” sadaļas “Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule” vadītāja;
- Irina Jevsejeva, izstādes “Baltic Beauty” sadaļas “Matu skaistuma pasaule” vadītāja;
- Imelda Stāvro-Freiberg, inovāciju un izcilības balvas “Baltic Beauty Awards 2025” žūrijas priekšsēdētāja;
- Renāte Reinsone, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente;
- Vija Krūmiņa, frizieru un kosmētologu asociācijas pārstāve;
Aktualitātes meikapa tendencēs demonstrēja vizāžiste un stiliste Una Bernatoviča, bet konkursa “Baltic Best Barber” rīkotājs Raitis Rešetņikovs atklāja vīriešu matu un bārdas tendences.
No 25. līdz 27. oktobrim Ķīpsalā notiks izstāde “Baltic Beauty”
Šogad izstāde svin 20 gadu jubileju. Tajā piedalīsies vairāk nekā 300 uzņēmumu, piemēram, “GMT”, “Labrains”, “Silvanols”, “Kermen”, “One:Zero”, gan starptautiski kosmētikas zīmoli, kas beidzot nonākuši Latvijas tirgū.
Šogad izstādē notiks sešas vērtīgas konferences, vairāk nekā 40 profesionālie konkursi, kā arī neskaitāmas meistarklases un semināri. Plašo programmu papildinās arī masāžas paraugdemonstrējumi. Tāpat “Baltic Beauty” ietvaros notiks Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas akadēmiskā diskusija, kurā piedalīsies ārsti, eksperti un jaunie uzņēmēji, tostarp influencere Kristīna Andža (“One:Zero”). Diskusija ir brīvi pieejama visiem izstādes apmeklētājiem.
Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1” un “Skaistums matus kosmetiķa” sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo speciālistu asociāciju, uzņēmumu “Unastyle”, Tatjanu Kivi un “Global Beauty Cups”.
Tiks noskaidroti “Baltic Beauty Awards 2025” balvas ieguvēji
Pirmoreiz izstādē “Baltic Beauty 2025” pasniegs inovāciju un izcilības balvu “Baltic Beauty Awards 2025”. Balvas ieguvējus svinīgā ceremonijā uz Galvenās skatuves paziņos 31. oktobrī plkst. 12.00.
Šobrīd zināmi 18 finālisti, kas turpina cīņu par “Baltic Beauty Awards 2025” zelta, sudraba un bronzas godalgām. Uzvarētāji saņems arī īpašu marķējumu, kuru drīkstēs izmantot mārketingā kā kvalitātes zīmi uz produkta iepakojuma, lai prezentētu produktu inovatīvitāti un augsto kvalitāti. Katrā no trim kategorijām finālam izvirzīti seši kosmētikas produkti.
Finālisti kategorijā “Labākā inovatīvā ādas kopšanas formula”:
- Neovita Perfect Lipcare De Luxe
- AB BIOQ Absolute Youth Face Cream
- Cell Flow Blend of Ultimate Cream
- AIMX Soothe Me soothing face mask with peptides
- Kir My Hero™ Deep Moisturizing Gel
- CellDerma’s GF5 Next Generation® serum
Finālisti kategorijā “Labākā inovatīvā matu kopšanas formula”:
- CLABLIAVE HairBeam Scalp Ampoule
- CLABLIAVE HairBeam Shampoo
- PROPOWAY™ Antioxidant Haircare Duo
- Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger Repair Nourishing Shampoo
- Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger Repair Cream Rinse
- Grow Gorgeous Intense Thickening Hair & Scalp Mask
Finālisti kategorijā “Baltijas valstu zīmolu inovācija”:
- Norden Cosmetics massage warming gel
- Glamlashes One Step Lash & Brow Lamination Lotion
- GlamGlame Reishi Elixir Cuticle Remover
- GMT Beauty 3D Lifting Cream
- GMT Beauty Anti-Age Massage Emulsion
- OBVProt – dabutmlvielas + prebiotika
Pavisam kopā balvai tika pieteikti 44 kosmētikas produkti: 22 kategorijā “Labākā inovatīvā ādas kopšanas formula”, 14 produkti kategorijā “Labākā inovatīvā matu kopšanas formula” un septiņi kosmētikas produkti kategorijā “Baltijas valstu zīmolu inovācija”.
Izstādes “Baltic Beauty 2025” dalībniekus iesniegtos inovatīvos produktus vērtēja kompetenta žūrija, kopā 17 ekspertu sastāvā: Baltijas skaistumkopšanas žurnālu galvenie redaktori, nozares eksperti, profesionāli ķīmiķi un kosmētikas formulu izstrādātāji. Žūrijas priekšsēdētāja – Dr. Ludmila Freiberga, pretnovecošanās un estētiskās medicīnas eksperte.