Attiecības
Šodien 18:22
Satraucoša statistika: ģimeņu skaits Latvijā sarūk
Latvijā šā gada sākumā bija kopumā 478 286 ģimenes, kas bija par 1,7% mazāk nekā 2024. gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Tostarp 85 566 bija precēta pāra ģimenes, kurās nedzīvo bērni, bet 82 874 precētu pāru ģimenēs bija vismaz viens bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Tāpat statistikas dati šā gada sākumā uzrādīja 21 363 nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošas pāru ģimenes bez bērniem, kā arī 16 842 šādas ģimenes, kurās dzīvo vismaz viens bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
2025. gada sākumā Latvijā bija arī 15 955 vientuļā tēva ģimenes ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, savukārt vientuļo māšu ģimeņu, kurās ir vismaz viens bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, skaits bija 93 495.