Galvenais ir kopā pavadīts laiks, ne kilometri - notiks tēvu un meitu pārgājiens
27. septembrī tēti un viņu meitas vecumā no 8 līdz 16 gadiem aicināti uz sirsnīgu un aizraujošu pārgājienu Jelgavas novada Valgundes pagastā, kur galvenie nav noietie kilometri, bet sarunas, sadarbība un kopā būšana.
Pārgājiens plānots, lai dotu iespēju tēviem ar meitām kopīgi pavadīt laiku, stiprinot tēvu un meitu attiecības, gūt jaunus iespaidus un nedaudz vairāk iepazīt vienam otru citādos apstākļos. Pārgājiena laikā dalībniekiem būs jāveic uzdevumi, kas vērsti uz sadarbības, uzticības, savstarpējās paļāvības, emocionālo saišu, tuvības un atbalsta veidošanu un attīstīšanu, ļaujot tēviem labāk iepazīt savas meitas un meitām - tēvus, informē Jelgavas novada pārstāvji.
Pārgājiena sākuma punkts ir Kalnciema vidusskolas sporta centra stāvlaukums Valgundes pagastā, kur dalībniekiem jāpulcējas plkst. 11.00.
Pārgājienu organizē un vada Inga Liepa (@pasakumi.daba) ar savu komandu, kurā ir pieredzējuši nometņu un pārgājienu vadītāji ar ilggadēju pieredzi darbā ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Komandā apvienoti dažādu jomu speciālisti – pedagogi, sporta treneri, militārās un glābšanas iemaņu instruktori, radošo aktivitāšu vadītāji.
Pārgājiena aktivitātes:
- sadarbības un uzticības uzdevumi;
- praktiskās iemaņas: pirmā palīdzība mežā, mezglu siešana, pārgājiena somas sagatavošana;
- izzinošas aktivitātes: dabas, sevis, vienam otru;
- radošas aktivitātes dabā, tostarp meža “make-up”;
- ugunskura iekuršana un kopīga maltīte u.c.
Pārgājiena sākumā dalībniekiem tiks izdalīts dzeramais ūdens un uzkodiņu paciņa, savukārt noslēgumā varēs mieloties ar kopīgi pagatavotu ugunskura maltīti.
Pārgājiena aptuvenais garums ir 10 km, ilgums - aptuveni sešas stundas. Pasākumam aicinām pieteikties 20 tētus ar savām meitām vecumā no 8 līdz 16 gadiem.
Dalībnieki, kuru dalība pārgājienā tiks apstiprināta, tiks informēti personiski.
Pārgājieniem gatavojoties, lūdzam padomāt par ērtu, laikapstākļiem un mežainam apvidum piemērotu apģērbu un apaviem, ērtu mugursomu, dzeramā ūdens pudeli, karoti un bļodiņu katram dalībniekam (taupīsim dabas resursus un neizmantosim vienreizējos traukus), kā arī labu garastāvokli.