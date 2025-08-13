Latvijā 2025. gada pirmajā pusgadā pieaudzis noslēgto laulību skaits
2025. gada pirmajā pusgadā reģistrētas 4 137 laulības – par 23,9% jeb 797 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.
Turpina samazināties mirstība – pirmajā pusgadā reģistrēts par 4,8% mazāk mirušo nekā gadu iepriekš. Dabiskais pieaugums saglabājas negatīvs, pirmajā pusgadā piedzimstot 5 660 bērniem.
Gada pirmajos sešos mēnešos noslēgtas 4 137 laulības, kas ir par 797 laulībām jeb 23,9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk laulību tika noslēgts jūnijā – 1 132 – par 16,5% jeb 160 vairāk nekā pērn jūnijā, bet vismazāk – janvārī – 466 laulības.
2025. gada pirmajā pusgadā reģistrēti 13 077 mirušie – par 661 jeb 4,8% mazāk nekā pagājušā gada sešos mēnešos. Tikai aprīlī un maijā bija vairāk mirušo nekā pērn (par 4 vairāk katrā mēnesī), pārējos mēnešos mirstība ir bijusi zemāka nekā pērn.
Šogad pirmajos sešos mēnešos jaundzimušo skaits samazinājās – reģistrēti 5 660 bērni, kas ir par 863 dzimušajiem jeb 13,2% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā laika periodā. Vislielākais dzimušo skaits bija maijā – 985 bērni, vismazākais – februārī – 881. Mirstība divas reizes pārsniedz dzimstību veidojot negatīvu dabisko pieaugumu.
2025. gada 1. jūlijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1 miljons 830 tūkstoši, kas ir par 26,5 tūkstošiem mazāk nekā 2025. gada 1. janvārī. Iedzīvotāju skaita kritums ir galvenokārt saistīts ar reģistrētajām izmaiņām, marta sākumā beidzoties Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegto ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju termiņam, kā arī ar dzimušo skaita samazināšanos.