Kāpēc uz sejas parādās tumši plankumi - un kā no tiem tikt vaļā?
Pigmentācijas plankumi – saules, hormonu vai iekaisuma ietekmēti – var parādīties ikvienam. Skaidrojam, kā tos atpazīt un kā rūpēties par ādu, lai tonis kļūtu vienmērīgāks un starojošāks.
Kas ir pigmenta plankumi un kā tie rodas?
“Pigmenta plankumi veidojas, kad tiek traucēts ādas pigmentācijas process. Melanīns – pigments, kas nosaka ādas dabisko krāsu – dažos apgabalos var tikt saražots pārmērīgi, kā rezultātā uz ādas parādās brūni, pelēcīgi, sarkani vai pat rozā plankumi. Visbiežāk tie rodas uz sejas, taču var parādīties arī citās ķermeņa zonās – īpaši uz rokām, dekoltē, muguras augšdaļas un plaukstu virspuses. Lai gan pigmentācijas plankumi parasti ir nekaitīgi un uzskatāmi par kosmētisku problēmu, tie var ietekmēt cilvēka pašsajūtu un emocionālo labsajūtu. Drošības nolūkā ir svarīgi tos regulāri novērot. Ja plankums maina formu, krāsu, izmēru vai sāk niezēt vai asiņot, noteikti jākonsultējas ar dermatologu, jo tas var liecināt par nopietnāku problēmu,” norāda “Euroaptiekas” farmaceite Zane Melberga.
Pigmentācijas plankumu veidi un farmaceita padomi to mazināšanai
Saules plankumi jeb “vecuma plankumi”
Tie ir labdabīgi pigmenta veidojumi, kas parasti rodas vecāka gada gājuma cilvēkiem pēc ilgstošas saules iedarbības dzīves laikā. Tie izpaužas kā brūni vai tumši plankumi, kas visbiežāk redzami uz sejas, rokām un citām ādas vietām, kuras bieži pakļautas saules staru ietekmei. Šādi pigmenti var rasties arī, piemēram, no solāriju apmeklējuma.
Ieteikums: Saules plankumu mazināšanā būtiska ir aizsardzība pret UV starojumu, jo šie pigmenta veidojumi ir tieši saistīti ar saules kaitīgo ietekmi. Dienas laikā jālieto plaša spektra saules aizsargkrēms ar ne mazāk kā SPF 50, lai novērstu esošo plankumu padziļināšanos un jaunu veidošanos. Vakara rutīnā ieteicams iekļaut līdzekļus, kas palīdz izgaismot un vienmērīgi tonizēt ādu. Efektīvas aktīvās vielas šajā gadījumā ir hidrohinona alternatīvas, piemēram, arbutīns un kojskābe, kas kavē melanīna sintēzi un palīdz izgaismot tumšākos laukumus. Vēl var izmantot retinoīdus, jo tie veicina ādas atjaunošanos un šūnu maiņu, padarot ādas toni vienmērīgāku. Saudzīgākai pieejai var izvēlēties arī ferulskābi, lakricas ekstraktu, resveratrolu vai C vitamīnu, kuri darbojas gan kā antioksidanti, gan izgaismotāji. Svarīgi ir atcerēties, ka rezultāti nebūs redzami uzreiz – saules plankumu mazināšana prasa laiku un konsekvenci, kā arī vienlaikus āda jāmitrina un jāpasargā no papildu bojājumiem.
Melasma jeb “grūtnieču maska”
Šis ir pigmentācijas veids, kas izpaužas kā neregulāras formas gaiši vai pelēcīgi brūni plankumi ar skaidri norobežotām malām. Tā biežāk sastopama sievietēm reproduktīvā vecumā un visbiežāk parādās uz sejas – pieres, vaigu, deguna, virs lūpām un zoda zonā. Retāk plankumi var būt arī uz kakla, rokām vai muguras. Melasma ir saistīta ar hormonālām izmaiņām, piemēram, grūtniecību, kuras laikā tā rodas samērā bieži. To, protams, arī veicina saules iedarbība.
Ieteikums: Zane Melberga uzsver, ka grūtniecības laikā īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību ādas kopšanas produktu sastāvam, jo šajā periodā āda kļūst jutīgāka nekā parasti. Pigmentācijas plankumi grūtniecības laikā nereti parādās pēkšņi un pēc dzemdībām tikpat strauji arī tie var izzust, bet ja ir vēlme tos mazināt, viens no būtiskākajiem ieteikumiem ir izvairīties no produktiem, kas satur jebkādas skābes, kā arī A vitamīnu vai tā atvasinājumus, piemēram, retinolu. Šīs sastāvdaļas ir spēcīgas un var kairināt jutīgo grūtnieču ādu, turklāt daudzi kosmētiskie līdzekļi netiek testēti uz grūtniecēm, tāpēc drošības nolūkos to lietošana nav ieteicama. Tā vietā ieteicams regulāri lietot mitrinošus krēmus, jo labi mitrināta āda mazāk izceļ pigmentācijas laukumus, kamēr sausa āda šos plankumus var padarīt izteiktākus. Tāpat svarīgi atcerēties, ka UV starojums pastiprina jebkuru pigmentāciju, tāpēc grūtniecēm ik dienu, arī mākoņainā laikā un ziemā, jālieto saules aizsargkrēms vai mitrinošs krēms ar SPF 50+. Ja pigmentācijas plankumi pēc dzemdībām nepazūd, visefektīvāko rezultātu var sniegt individuāli izstrādāts ārstēšanas plāns ar dermatologu.
Iekaisuma izcelsmes pigmentācija
Parasti šāda pigmentācija parādās pēc ādas iekaisuma vai traumas, piemēram, pēc aknes, psoriāzes, atopiskā dermatīta, kā arī dažādām ādas infekcijām. To var izraisīt arī skrāpējumi vai agresīvas kosmētiskas procedūras. Pigmentācijas plankumi var parādīties jebkurā ķermeņa vietā un to krāsa variē no gaiši brūnas līdz tumši brūnai. Smagākos gadījumos plankumi var būt pelēcīgi zili vai pat melni.
Ieteikums: Ja iekaisuma izcelsmes pigmentāciju izraisījusi akne vai mehāniski bojāti izsitumi, farmaceite iesaka izvēlēties krēmus ar azelainskābi – tā darbojas kā maigs pīlings, nekairinot ādu, vienlaikus palīdzot izlīdzināt ādas toni un uzlabojot tās tekstūru. Papildu efektu var sniegt arī kosmētiskie līdzekļi ar AHA, BHA vai PHA skābēm, piemēram, salicilskābi, kas attīra poras un stimulē ādas šūnu atjaunošanos. Pirms šādu līdzekļu lietošanas ieteicams veikt testa uzklāšanu nelielā ādas zonā, lai pārliecinātos, ka netiek izraisīts kairinājums. Visi skābi saturošie produkti vienmēr jālieto kombinācijā ar augstas aizsardzības saules aizsargkrēmu un mitrinošajiem krēmiem. Kā papildu aktīvās sastāvdaļas ir arī niacinamīds un C vitamīns, kas var palīdzēt izgaismot ādas plankumus. Savukārt, ja pigmentācija parādās pēc kosmētiskām procedūrām vai agresīviem pīlingiem, ādas atjaunošanu var veicināt reģenerējošas ziedes ar glicerīnu un pantenolu.
Vai vasaras raibumi arī ir pigmentācijas veids?
Farmaceite Zane Melberga skaidro, ka vasaras raibumi ir viens no pigmentācijas veidiem, taču atšķirībā no citiem tie ir iedzimti jeb ģenētiski noteikti. Tie izpaužas kā mazi, gludi plankumi, kas visbiežāk veidojas uz ādas vietām, kuras regulāri pakļautas saules staru ietekmei – uz sejas, kakla, dekoltē, pleciem, muguras vai rokām. To tonis var variēt no dzeltenbrūna līdz sarkanīgam vai tumši brūnam, un tie parasti kļūst spilgtāki vasarā, bet ziemā un rudenī mēdz izbalēt vai pat pilnībā izzust. Visbiežāk tie sastopami cilvēkiem ar gaišu ādu un blondu vai rudu matu krāsu, un tie nerada nekādu veselības apdraudējumu. Lai gan ārstēšana nav nepieciešama, ikdienā ieteicams lietot saules aizsargkrēmu, lai novērstu jaunu vasaras raibumu veidošanos. Ja ir vēlme tos mazināt, var izmantot lokālos līdzekļus, piemēram, retinoīdus vai AHA skābes, kā arī izvēlēties profesionālas procedūras, tostarp lāzerterapiju vai krioterapiju, bet pirms tam konsultējoties ar dermatologu.
Jāatceras, ka pigmenta plankumi var parādīties ikvienam. Svarīgākais ir saprast to cēloņus un rūpēties par ādu saudzīgi un konsekventi – ikdienas SPF lietošana, piemēroti kopšanas līdzekļi un pacietība var sniegt ievērojamu rezultātu. Ja rodas grūtības piemērotu produktu izvēlē, vienmēr ir vērts konsultēties ar dermatologu vai farmaceitu.