"Tā ir visa mana dzīve!" maizes cepšanas lielmeistars Dagnis Čākurs atklāj, kā "Liepkalni" iemantoja savu labo slavu

Mans vectēvs dzīvoja Naukšēnu pusē, bija Liepkalnu māju saimnieks, gruntīga bija viņa saimniecība. Savulaik vectēvs visu sāka no nulles, cīnījās, kā mācēja – cēla māju, iekopa zemi, no laukiem veda akmeņus un krāva kā sētu starp tīrumiem un mežu. Vienīgais viņa palīgs bija zirdziņš. Kad es pirms 34 gadiem atguvu vectēva māju un zemi, gari nedomāju, ko ar to darīšu. Laukos biju dzimis un audzis, lauku darbus piepratu un par savu pienākumu uzskatīju turpināt apstrādāt vectēva reiz iekopto zemi un audzēt graudaugus. Jau pēc pāris gadiem sāku apsvērt, ka procesu no graudu sēšanas līdz maizes cepšanai pats varētu mēģināt novest līdz galam, atlika vien izdomāt, kur, kā un kādu maizi cept.