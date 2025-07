"Sirdsdziesmas" zvaigzne Andris Baltacis: "Popmūzikā tevi neviens negaida, pašam jāizcīnās"

Tiesa. Ja no rīta pirmo satieku sievieti ar tukšu spaini rokās, varu griezies atpakaļ uz mājām un nekur nedoties. Arī tad, ja pirmo satieku sievieti pie auto stūres, vienmēr mēģinu izlocīt, ar kādas firmas mašīnu viņa brauc. Ja vīriešu dzimtas vai nekatrās, tad mēģinu sev iegalvot, ka tomēr viss varbūt būs labi. Kaķi un 13. datums mani netraucē, bet ir lietas, ko pieskatu. Tā nav tikai māņticība. Piemēram, strādājot uz skatuves, notiek liela enerģijas apmaiņa, un man ir nepieciešama publikas atdeve – tā, lai es uz skatuves pieelpojos tās īpašo gaisu. Ir koncerti, kas ir pozitīvi, tur viss norit gludi, un pēc tiem esmu tā uzlādējies, it kā man būtu divi propelleri aizmugurē. Esmu gatavs mājai jumtu raust nost, skriet uz priekšu un kalnus gāzt. Un tad ir tādi koncerti, kad viss noritējis perfekti, kā pa diedziņu, bet pēc tam nemaz nav spēka, kaut gan neesmu darījis vairāk kā citas reizes. Tas viss ir atkarīgs no enerģijas apmaiņas ar skatītājiem un klausītājiem, cik daudz es atdodu un cik viņi dod man pretī – vai arī es tikai dodu un pretī neko nesaņemu. Tāpēc, pirms kāpju uz skatuves, man ir savas rituālās darbības, lai no tā visa sevi mazliet pasargātu. Man pašam jābūt spēcīgam, viedam un uzmanīgam.