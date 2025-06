Es valkāju kedas pie vasaras kleitas, lai iekļautos sabiedrībā, nevis - jo pašai patīk

Dzīves laikā mēs veidojamies, maināmies, daudz ko paslaukām zem paklāja un gana daudz izliekam apskatei, ja ar to lepojamies. Lai sevi pieņemtu, jāveic sevis un savas dzīves revīzija. Tas nav stundas jautājums, pat vienā dienā to izdarīt nav iespējams – un arī nav vajadzības. Tomēr atlicini laiku, lai izvētītu sevi – vispirms izskatu, bez slēpšanās atzīstot, kas tev sevī patīk un nepatīk. Izanalizē savas kļūdas, ko esi pieļāvusi nezināšanas dēļ vai tāpēc, ka tev trūka prasmju vai laika. Vienkārši konstatē tās kā faktus, no kā mācīties; nevajag sevi tāpēc kārt pie lielā zvana. Pieraksti savas prasmes. Tam nav jābūt nekam grandiozam, tas var būt arī kāds šķietams sīkums, piemēram, atkārtota orhideju uzziedināšana. Būtiski apzināties arī savas vērtības.