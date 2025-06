Inese Vakse atklāti par veikala slēgšanu: "Tā nav tikai "Amoralle", tā esmu personiski es"

Sports, es eju uz sporta zāli. Tas man ir crazy. Jo es vienmēr esmu domājusi, ka tā vispār nav mana pasaule. Pirmkārt, tur taču ir garlaicīgi. Otrkārt… Nē, nu tas vienkārši nav domāts man! Un pagājušā gada vasarā es pēkšņi ieraudzīju, ka mans ķermenis noveco. Ak šausmas! Bet kāpēc tas notiek tik pēkšņi?! Mana nākamā doma bija: ko es varu lietas labā darīt? Kā es varu sevi iebalzamēt, iekonservēt, pagarināt… Atbilde ir: regulārs sports, spēka vingrinājumi. Lai atgūtu vai iegūtu muskuļu masu. Es sāku to darīt pagājušā gada augustā. Man jau bija viena tāda pieredze – kovida sākumā es izlēmu nodarboties ar jogu, jo man bija mentāli grūti tikt ar to kovidu galā. Izlēmu par labu jogai. Un toreiz man arī likās, ka tas nav man, jo esmu aktīva, bet joga taču ir par mieru, par lēnumu. Gan toreiz jogā, gan tagad sporta zālē es izmantoju vienu un to pašu metodi – es ieviesu sev regulāras nodarbības četras reizes nedēļā un vienojos ar sevi, ka darīšu to divus mēnešus bez apstājas un neapspriedīšu ar sevi, vai man tas patīk vai nepatīk, ir rezultāts vai nav. Nerisināšu ar sevi nekādus analizējošus dialogus, bet vienkārši to darīšu. Un es to darīšu ar nolūku, jo gribu, lai mans ķermenis pierod pie tās darīšanas. Jā, sākumā nav patīkami un nav arī nekādu vizuālo izmaiņu. Bet es tiku galā ar savām šaubām, vai man to vajag. Es pieradu pie sporta zāles, pie tā īpašā aromāta… Iemācījos apieties ar zāles dzelžiem, jo es taču pilnīgi to nepratu. Un tagad esmu ļoti priecīga par šo lēmumu. Tās ir labākās prasmes, ko esmu pēdējo gadu laikā ieguvusi. Man arī tagad zem šiem garajiem svārkiem ir sporta legingi.