Aizmirst rūpes uz deju plača – Astrīdas Rozenbergas dzīves recepte

Viņa uzskata, ka dejošanā visskaistākais ir tas, ka cilvēks izbauda mirkli, domā tikai par soļiem un neko citu. Ikdienas rūpes atkāpjas otrajā plānā, un mainās skatījums uz dzīvi, paplašinās draugu un paziņu loks. Kad “Dzirnaviņu” vadītāja Venita Ozola uz laiku aizbrauca strādāt uz ārzemēm, kolektīvu vadīja Ilgvars Pauniņš no Jelgavas, pēc tam kolektīva vadību uzņēmās Rasma Liekmane no Jaunlutriņiem, bet, tā kā izbraukāt no citurienes uz mēģinājumiem bija sarežģīti, vajadzēja atrast vadītāju, kas dzīvo tuvumā.