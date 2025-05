Mātes dienā notiks mammu sapulce: ko mammas par sevi nestāsta

“Par nespēšanu tikt galā ar visu, ko ģimene vai sabiedrība no mammām sagaida, par to, ka mātes loma nav tik ēteriska, kā publiski tiek atainota, par dusmām uz sevi, partneri vai bērniem – šīs ir tikai dažas tēmas, par kurām mammām nereti ir grūti runāt atklāti,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” vadītāja. Minētie piemēri ir uzskaitījums no aptaujas “Ko mammas par sevi nestāsta” – tās dati tiks prezentēti un pārspriesti mammu sapulcē, kas klātienē un tiešsaistē notiks Mātes dienā, svētdien, 11. maijā.